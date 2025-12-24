陽明交大碩班報名增2成 AI、資工、半導體最夯

（中央社記者許秩維台北24日電）陽明交通大學今天公布115學年碩士班及碩士在職專班報名統計，報名比去年成長2成，AI、資工、半導體等相關系所是競爭最激烈的一級戰區，多個熱門組別錄取率低於3%。

陽明交大發布新聞稿指出，少子女化現象衝擊高教招生，但陽明交大碩士班及碩士在職專班總報名人數逆勢成長，由去年的1萬1355人，攀升至今年的1萬3678人，年增率20.45%，顯示頂尖科技與跨域人才的需求依然強勁。

資訊與半導體領域仍是考生首選，陽明交大提到，培育IC設計人才的前瞻半導體研究所晶片設計與自動化組，錄取率僅2.17%；資訊科學與工程研究所碩士班吸引2167人報名，搶攻56個名額，錄取率僅2.58%；整合AI、資料科學、寬頻通訊與物聯網的智能系統研究所碩士班聯招，10個名額有391人報名，錄取率僅2.56%。

陽明交大表示，這波資通熱也延燒至商管領域，例如主修管理決策分析的管理科學系碩士班，報名人數年增115.72%，反映企業對資料分析與決策能力的高度需求，具跨域能力的管理人才成為職場新顯學；資訊管理與財務金融系財務金融碩士班財務決策組今年錄取率僅1.98%，顯示具數據分析與財務決策能力的「FinTech」金融科技人才，成為文理科學生跨領域競爭的焦點。

陽明交大教務長陳永昇指出，陽明交大資訊科學與工程研究所長期深耕人工智慧、演算法、軟體工程與系統架構等資訊相關領域，畢業生多進入頂尖企業擔任演算法或軟體工程師，優渥的起薪與暢通的就職管道，是考生報考意願居高不下的主因。

陳永昇提到，當前企業強調以數據驅動決策，從行銷、財務到供應鏈管理，都需要能解讀複雜資料並提出策略的人才，這類技能在管理決策分析、大數據分析等領域尤為重要；陽明交大在商管與管理科學課程逐步整合數據分析、AI等元素，使決策分析更具實用性與前景，也吸引更多學生報考相關研究所。（編輯：吳素柔）1141224