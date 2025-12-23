陽明交大與苗縣簽署合作協議 設立苗栗校區

苗栗縣府與陽明交大校長簽暑合作協議



國立陽明交通大學(下稱陽明交大)與苗栗縣政府簽署合作協議，宣布將於後龍高鐵園區新港高中預定地設立「苗栗校區」，預計於115年動工、117年完工並正式招生，後續也規劃再設置一家中型醫院。苗栗縣長鍾東錦表示，以陽明交大在臺灣教育領域的地位，一定可以讓苗栗的教育翻轉，加上陽明醫院是醫學中心，若順利在苗栗蓋醫院，可以照顧更多縣民身體健康，造福鄉親。



陽明交大校長林奇宏表示，很高興陽明交大可以到苗栗設立「苗栗校區」，第一階段會以延伸教育及實驗教育為發展主要重點。他說，目前國家在各行業別對AI及半導體都「需才孔急」，希望透過學士後延伸教育在職班的設置，培育更多高科技人才，幫助高科技產業整合與發展。

縣長鍾東錦也表示，陽明交大在後龍高鐵園區新港高中預定地設立「苗栗校區」，除了在學士後課程培養出更多高科技人才之外，未來在附設實驗高中部分，會往下延伸至國中、小學、幼兒園，完成教育一條龍的完善教育體系，讓鄰近鄉鎮的孩子就近就學，上下課更便利，為苗栗培育更多優秀人才。不只是一個校區而已，而是改變苗栗未來的大計畫，更象徵苗栗要邁向智慧教育和產業創新的新時代。



苗栗縣政府與陽明交大共同推動校區建設，縣府將提供後龍鎮龍富段土地約3.35公頃，無償撥用給陽明交大，同時協助取得教育部籌設許可，並因應大矽谷計畫，推動跨領域研究、科技人才培育及產學共創基地。