陽明交大跨世代熱音演唱會登場 (圖)
陽明交大校友發起「PULSE Generations 跨世代熱音演唱會」，8日聚集橫跨半世紀的11組樂團，不分年齡世代熱力開唱。（陽明交大提供）
中央社記者陳至中傳真 114年11月8日
