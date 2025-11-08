中央社

陽明交大跨世代熱音演唱會登場 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

陽明交大校友發起「PULSE Generations 跨世代熱音演唱會」，8日聚集橫跨半世紀的11組樂團，不分年齡世代熱力開唱。（陽明交大提供）

中央社記者陳至中傳真 114年11月8日

