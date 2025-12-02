陽明交大醫院展現微創智醫成果
記者林坤瑋∕宜蘭報導
陽明交大醫院將於12月4日至7日在「2025台灣醫療科技展」盛大展出多項創新成果。醫院於2日在院內大廳舉行記者會，正式發表在微創手術與精準醫療領域的最新突破，包括全台少數引進的智慧複合式手術室、骨科微創電腦導航，以及猶如「牙科GPS」的3D植牙導航系統，全面展現醫院邁向智慧醫療的里程碑，讓高難度手術更安全、恢復期更短。
陽明交大醫院建置的「智慧複合式手術室」，是此次展出的一大亮點。外科部蔡建和主任指出，該手術室的核心優勢在於結合3D導航與即時影像，能將手術精準度推向頂峰，有效實現跨科別、高難度手術的安全與準確性，大幅降低病人風險。
傳統脊椎手術常有神經損傷風險，脊椎關節微創中心馮尚文醫師分享，醫院導入的「微創電腦導航脊椎手術」，提供鋼釘定位的即時回饋，將椎弓釘置入準確率極大化，有效降低神經損傷，加速患者復原，這項技術已成功應用於脊椎側彎、長節固定等近百例複雜個案，為病患帶來低風險、高效益的治療選擇。
另外面對植牙的潛在風險，陽明交大醫院也引進新世代的「X-Guide 3D植牙導航系統」，牙科張妤欣醫師說明，這套系統猶如「牙科GPS」，手術中利用光學追蹤，如同GPS導航即時導引器械和人工植牙方向，給予醫生更準確的資訊，提供比傳統精準11倍的植牙手術，不僅安全快速完成微創植牙，術後傷口小，降低腫脹疼痛感，縮短診療時間，部分患者更可實現「一日完成」的智慧化治療體驗。
此外，為了追求更高效手術流程與資料管理，醫院也同步展示「FSOR手術視訊整合紀錄系統」。這套系統就像手術室裡的智慧大腦，能夠將多路手術影像和病患數據即時整合、自動儲存，並與病歷系統無縫接軌。
