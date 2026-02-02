陽明交大醫院春節門診公告：初一至初三開設「傳染病特別門診」，落實分流就醫

陽明交大醫院春節門診公告。（陽明交大醫院提供）

農曆新年將至，為因應春節期間就醫需求，國立陽明交通大學附設醫院公告一一五年春節門診表，除了維持急診廿四小時服務外，特別於年初一至年初三開設「傳染病特別門診」，協助疏解急診人潮，提供民眾更即時的醫療服務。陽明交大醫院呼籲，春節期間若有發燒或呼吸道症狀，請優先善用「傳染病特別門診」，將急診資源留給急重症患者，共同守護蘭陽醫療量能。

傳染病特別門診（初一至初三）。院方提醒，春節特別門診之看診地點設於 「急診兒科診察室」，並依對象與時段進行分流： 服務日期： 2/17（初一）至 2/19（初三）。看診時段：上午九時-十二時、下午二時-五時。詳細診別時段表：兒科（限十八歲以下）： 初二（2/18）上午、初三（2/19）上午提供服務。非兒科：初一（2/17）全天、初二（2/18）下午、初三（2/19）下午提供服務。

春節期間一般門診調整。停診資訊： 除夕（2/16）至初三（2/19）、初五（2/21）一般門診全面停診。初四（2/20）開設部份門診：上午： 家醫科、婦產科、心臟內科、胸腔外科、骨科、眼科。下午： 胸腔內科、整形外科。急診服務： 蘭陽院區急診室廿四小時正常服務。

慢性處方箋與其他醫療服務。慢性病領藥：若藥用罄日於 2/14-2/22 期間，請提前於 1/31（含）前回診領藥；春節期間暫停預約慢箋領藥服務。美沙冬給藥（新民院區）：2/14-2/22 每日上午八時三十分-十二時三十分 正常服務。復健治療（新民院區）： 2/15-2/22 暫停服務。