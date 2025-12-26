陽明交大醫院用音樂療癒蘭陽身心靈

在充滿感恩氛圍的歲末時節，國立陽明交通大學附設醫院昨（廿六）日舉辦了一場特別的音樂盛會，這場名為《愛與樂的療癒之聲》的公益音樂會，邀請學校國立陽明交通大學教職員合唱團蒞臨蘭陽院區演出，整場音樂會除了合唱團專業演出外，最吸睛的亮點，莫過於陽明交大醫院院長黃志賢以「神祕嘉賓」身分驚喜加入合唱行列，與教職員同仁並肩齊唱，用溫潤的歌聲為蘭陽鄉親注入一股強大的療癒能量。

陽明交大醫院院長黃志賢表示，醫院長期深耕蘭陽平原，不僅致力於卓越醫療，更將人文關懷視為醫院核心價值，音樂是能跨越界線、觸動人心的「療癒良藥」，希望透過這次的活動，讓蘭陽院區不再只有冰冷的藥味與儀器聲，而是充滿生命力的溫暖空間，能打破冰冷的白牆，讓空間充滿生命力與溫度，黃院長強調，未來將持續扮演地方健康守護者的角色，結合學校的人文與藝術量能，辦理更多元的文藝交流活動，持續為蘭陽鄉親帶來感動與生命力。