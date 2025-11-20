陽明交大附中學生衝斑馬線差點被撞 交通處竟稱「無法設置紅綠燈」

即時中心／林韋慈報導

昨（18）日網路平台Threads流傳一段行車紀錄器影片，新竹國立陽明交大附中校門口外，一名學生欲穿越沒有紅綠燈的馬路前往上課，但車流快速、狀況危險。影片中，一名駕駛放慢速度準備禮讓該名學生時，學生趁機拔腿快跑，卻在路口遇上一輛突然加速衝出的機車，所幸學生反應迅速，急忙往前加速，幾乎只差1秒鐘的時間，眼看著就要被撞上，幸好最後躲過一劫。

影片曝光後，有網友指出：「知道為什麼用跑的嗎？因為用走的會被駕駛大爺嫌太慢」。發布者更透露，學生差點進不了校門，他在10分鐘後致電校長室反映問題。校長隨即要求交通處設置按鈕式紅綠燈，但新竹縣交通處會勘後回覆，該路段有三所學校，若每個校門都設置紅綠燈會影響車流，因此「給條斑馬線就夠了」。



此回應引發網友不滿，批評「原來號誌是服務車流，不是保障孩子安全」「行人地獄不意外」。也有人詢問：「手舉起來不就能過了？為什麼要跑？」，其他網友則回覆：「拿磚頭比較有用啦！」「因為車不會停，只能用跑的快速通過，懂嗎？」。

