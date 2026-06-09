陽明交大附中會議廳開幕 融合原民元素展多元美學

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陽明交大附中國際會議廳開幕，融合原住民元素，象徵著陽明交大附中擁抱多元族群、兼容並蓄的校園核心價值。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

陽明交大附中國際會議廳九日重新開幕，最大亮點莫過於治校風格溫暖且熱愛音樂、本身精通薩克斯風等多項樂器的陳瑞榮校長，在典禮中以醇厚悠揚的樂音親自為會議廳揭開序幕。

陽明交大表示，作為學校各項重要會議與國際交流的核心場域，本次國際會議廳的改建融合台灣在地原住民的文化元素，嶄新的空間美學不僅帶來耳目一新的迷人氛圍，更象徵著陽明交大附中擁抱多元族群、兼容並蓄的校園核心價值。

陳瑞榮表示，將原住民意象巧妙轉化為建築語彙的國際會議廳，璀璨蛻變重新啟用後將全面提升未來學術會議與國際接待的交流品質，開啟附中邁向多元前進的新里程碑。

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而改建的主設計師也帶來自彈自唱表演，以樂音為開幕活動注入美好祝福，典禮壓軸則由在一一四學年度全國音樂比賽中表現亮眼的「溪畔合唱團」接棒演出，他們將現場獻唱兩首動人歌曲，其中一首是經典的泰雅族歡樂歌，當純淨的天籟與空間中的泰雅元素交織共鳴，不僅在會議廳內激盪迴響，更完美體現了族群共融的溫暖感動。