陽明交大附中會議廳開幕 融合原民元素展多元美學
記者彭新茹／新竹報導
陽明交大附中國際會議廳九日重新開幕，最大亮點莫過於治校風格溫暖且熱愛音樂、本身精通薩克斯風等多項樂器的陳瑞榮校長，在典禮中以醇厚悠揚的樂音親自為會議廳揭開序幕。
陽明交大表示，作為學校各項重要會議與國際交流的核心場域，本次國際會議廳的改建融合台灣在地原住民的文化元素，嶄新的空間美學不僅帶來耳目一新的迷人氛圍，更象徵著陽明交大附中擁抱多元族群、兼容並蓄的校園核心價值。
陳瑞榮表示，將原住民意象巧妙轉化為建築語彙的國際會議廳，璀璨蛻變重新啟用後將全面提升未來學術會議與國際接待的交流品質，開啟附中邁向多元前進的新里程碑。
而改建的主設計師也帶來自彈自唱表演，以樂音為開幕活動注入美好祝福，典禮壓軸則由在一一四學年度全國音樂比賽中表現亮眼的「溪畔合唱團」接棒演出，他們將現場獻唱兩首動人歌曲，其中一首是經典的泰雅族歡樂歌，當純淨的天籟與空間中的泰雅元素交織共鳴，不僅在會議廳內激盪迴響，更完美體現了族群共融的溫暖感動。
其他人也在看
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
戒澱粉幾乎沒瘦！醫換「馬鈴薯放涼吃」一個月驟降3公斤
一名50歲上班族體重逼近百公斤，同時患有高血壓與蛋白尿，為甩肉幾乎完全拒絕碳水化合物，苦撐半年卻僅減去2公斤，還出現疲倦、臉色蠟黃及下肢嚴重水腫等症狀。腎臟科醫師洪永祥找出飲食盲點後，建議其將午餐白飯替換為帶皮蒸熟後放涼的馬鈴薯，短短1個月便成功減重3公斤，精神與氣色同步獲得改善。
AI供電點火！「電源供應器大廠」股價帶量翻紅 5月營收受關注
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導台股今（9）日跌深反彈，加權指數開高走高，開盤漲184.84點至43687.62點，截止上午12點30分，盤中最高暫報44715.33點，上漲...
新竹氣爆4秒至少炸11次！車輛噴飛對街 民眾嚇喊：以為是砲彈
新竹市今（9）天凌晨發生氣爆事件，疑似是便當店瓦斯外洩，短短4秒內至少狂炸11次，巨大威力把整棟建築炸出一個大洞，整條街道滿目瘡痍，隔壁一對麵包店夫婦，在睡夢中被震碎的外牆壓住不幸死亡。驚天爆畫面曝光
新竹氣爆炸毀一整排民宅！柯文哲心碎發聲
[NOWNEWS今日新聞]新竹市東區高翠路今（9）日凌晨發生重大瓦斯氣爆事故，一棟三層樓透天厝遭強大爆炸威力炸毀，也波及了周邊連棟建築，現場一片狼藉，該意外不幸造成2人死亡、多人受傷，附近7戶住家、約...
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
2026下半年財運大爆發！「這3生肖」迎火馬年黃金期，第一名正財偏財雙贏
隨著時間即將邁入2026年下半年，今年的流年歲次為「丙午」，也就是俗稱的「紅馬年」或「火馬年」。在命理學中，丙五行屬火，午的生肖屬馬、五行同樣屬火，這是一個火氣極旺、能量奔騰且充滿變動與生機的年分。
綠爆！養5年兒子竟是小王的 人妻瞎辯「醫生逆推」法院打臉判賠98萬
高雄男子小蔡（化名）與交往10多年的女友小雪（化名）於2020年步入禮堂，婚後小雪產下一子，小蔡也悉心養育5年多，未料，隨著孩子漸漸長大，小蔡發現兒子的五官、長相與自己完全不像，心中疑慮日深，於是決定帶孩子前往醫院進行DNA血緣鑑定。報告出爐後，證實兩人毫無血緣關係，讓小蔡驚覺自己綠雲罩頂，憤而向法院訴請「確認親子關係不存在」，並向妻子求償精神撫慰金及扶養費共108萬元。
9歲童吃「1食物」進ICU 醫揭關鍵原因
生活中心／劉詩婕報導中國近日傳出一起嚴重食物中毒事件，有位9歲男童在食用夜市攤販販售的提拉米蘇後，先後出現腹瀉與發燒症狀，病情隨後急速惡化，最終併發多重嚴重併發症，包括中毒性巨結腸、結腸穿孔、腹膜炎、膿毒血症及急性腎衰竭，緊急送入加護病房搶救，情況一度危急。對此，醫師說明，提拉米蘇屬於冷加工甜點，製作過程通常不需經過高溫烘焙，因此較容易保留原料中的微生物風險，增加食物中毒風險。
豪雨狂炸有「中場休息」時間 下半場再炸一波
豪雨狂炸有「中場休息」時間 下半場再炸一波
氣象署啟動大規模劇烈豪雨加強作業 高屏山區續防大豪雨 六龜累積雨量破200毫米
因滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署今（9日）持續發布豪雨特報，昨日傍晚5點，也啟動了大規模劇烈豪雨事件加強作業，期間除了持續滾動更新發布豪(大)雨特報與大雷雨即時訊息，亦會每3小時更新提供縣市24小時、3日總雨量資訊及定量降水預報，供各界參考。今日上午10點30分召開記者會說明最新天氣，接下來的雨會怎麼下，哪個區域要特別留意？
半夜小腿抽筋、頻尿竟「罹腎衰竭第四期」 醫師示警5睡眠症狀
白天拚勁十足，晚上躺在床上卻被身體小毛病折磨得無法入眠？許多民眾常將小腿夜間抽筋、頻尿歸咎於初老症狀或過度疲勞，然而台灣腎臟專科醫師洪永祥示警，這些睡眠期間出現的異狀，極可能是腎臟瘋狂發出的「求救訊號」。
92歲嬤騎車問路竟成失蹤人口！ 警送雨衣後冒雨急追尋平安返家
就在員警解說路線期間，午後天氣突然轉壞，天空瞬間降下滂沱大雨。眼見年邁的老婦準備冒雨離開，副所長張智鈞擔心她淋雨受寒，立即拿出輕便雨衣贈送給她使用，希望能保障其行車安全。老婦向警方道謝後，便騎車離開派出所。然而，令人意想不到的是，老婦離開不久後，派出所立...
所羅門實體AI接單升溫 董座：客戶數已突破500家
所羅門（2359）董事長陳政隆今天在股東會後表示，隨著實體AI（Physical AI）應用逐步從概念驗證走向實際導入，公司AI事業成長動能持續增溫，目前AI部門客戶數已達500至600家，重購率接近40%，主要成長動能來自歐美市場。因應客戶需求變化，所羅門也從過去以軟體為主的商業模式，逐步轉向軟硬
房市3大新制上路！買新屋恐多花270萬 入住還得養樹、顧光電板
2026年房市迎來三項新制，從土方管理、綠容率到屋頂光電，這些增加的成本，都可能轉嫁到購屋者身上。在《房市讀懂了》節目中揭露：「未來買新房，可能要多花270萬元。」
警專生寢室內抽電子菸 校方：非毒品已懲處
警察專科學校近日發生學生在寢室內抽電子菸事件，畫面遭PO網引發熱議，還稱該學生有特殊背景，對此警專今（9）發布新聞稿回應，強調並非毒品已依規定懲處。
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。
新／14年戀情畫下句點！崔秀英、鄭敬淏證實分手 退回同事關係
震驚！少女時代成員秀英、演員鄭敬淏愛情長跑14年，今（9）日被眼尖粉絲發現IG互相取消關注，根據韓媒報導，秀英方面回應證實，倆人14年的感情已經畫下句點。
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。