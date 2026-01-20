陽明交大附中班導帶班有一套 一班考上三個台大電機

陽明交大附中班導侯杰材（中著綠衣者）帶班有一套 ，一班考上三個台大電機系。（陽明交大附中提供）

記者彭新茹／新竹報導

陽明交大附中侯杰材老師帶班功力了得，一一四年擔任導師所帶的畢業班級，一班竟然有三位同學同時錄取台灣大學電機工程學系，學生在升學與各領域的優異表現，展現老師與學校長期的深耕已經卓然有成。

陽明交大附中表示，一一五學年學校即將成立「生物醫學實驗班」，一一四學年改隸陽明交大時便率先成立「電機資訊實驗班」，設置實驗班除了對接陽明交大的智慧醫學與AI半導體優勢資源，附中學生多數選擇數理傾向與擁有一群帶班功力精湛的達人導師與老師，更是附中設置這些拔尖實驗班的底氣與主因。

侯杰材老師多年來以嚴謹、細心的教學方式聞名，經常帶著學生南征北討參與各種科學競賽與活動，不僅注重學生的學科能力，更強調思考邏輯與解題技巧的培養。此次班上三位同學同時錄取台大電機，不僅是學生努力的成果，更是師生共同奮鬥的最佳見證。

侯杰材表示，能夠看到同學們的努力獲得回報，感到非常欣慰。教育不只是成績，更是陪伴他們找到適合自己的方向。台大電機系向來是理工科學生夢寐以求的科系，錄取門檻極高。能在同一班級中同時誕生三位台大電機生，凸顯了陽明交大附中在數理教育上的深厚底蘊。

校方表示，這次的佳績不僅是對侯老師與所有任課老師教學成果的肯定，也再次印證陽明交大附中「全人教育」的理念。未來學校將推展以學生為主體的自導式學習「附中菁英獎」，持續支持師生在學術與多元領域的發展，期望能培育更多優秀人才，為社會注入新活力。