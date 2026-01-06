陽明交大附中生醫實驗班獲准成立 115學年度首招生

陽明交大附中經教育部核定，將於115學年招收第1屆「生物醫學實驗班」學生。（陽明交大附中提供／邱立雅竹縣傳真）

國立陽明交大附中在114學年正式起航後，已於該學年度招生「電機資訊實驗班」，近日經教育部核定，將於115學年招收第1屆「生物醫學實驗班」。校長陳瑞榮表示，將全面導入陽明交大校本部學術能量，透過生醫與電資雙軌課程，致力於培養具備AI應用與基礎醫學研究能力的頂尖人才。

改隸後的陽明交大附中將設立「電機資訊實驗班」、「生物醫學實驗班」兩大核心實驗班。「電機資訊實驗班」已於去年成立並招收第1屆學生，課程全力引導學生快步學習AI與半導體知識，培養新世代科技精英。「生物醫學實驗班」則聚焦基礎醫學與智慧醫療的探索，並於近期獲得教育部核定，將於115學年度招收第1屆。

陳瑞榮表示，附中將會與陽明交大醫學系與中醫系展開深度課程合作與活動連結，並開設「醫學概論」與「中醫概論」等多門基礎醫學與智慧醫療相關選修課程。

陳瑞榮強調，學校不僅提供前瞻實驗室進行專題研究，更鼓勵學生利用豐富的學術環境，探索創新科技的無限可能，歡迎大新竹地區對探索醫學與生命奧妙有興趣的頂尖同學就讀。

為了提升學習品質，校方每年增撥1500萬元的校務基金用於設備升級與資源補給。學生在學期間可免費修習陽明交大的e-Want開放式課程，並能跨校區共享陽明交大12個校區的龐大資源。利用「沉浸式頂大資源」的模式，讓高中生能零距離接軌高等教育的學術殿堂。

在教育模式方面，陽明交大附中推動「在家在校雙語學習」，讓學生在台灣即可接軌全世界的國際教育。校方採取男女合校，營造多元活潑的學習氛圍，並開放學生自由穿搭校服，展現自我活力。

