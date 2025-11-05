陽明交大附中與日本佐伯鶴城高校首次互訪交流，攜手展開深度學術與文化對話。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

國立陽明交大附中五日迎來日本姊妹校大分縣立佐伯鶴城高等學校的師生來訪，這是兩校締結姊妹校後的首次互訪交流。陽明交大附中安排雙語特色課程，由洪佩琪老師帶領進行「城堡攻防戰」物理體驗課，學生們透過實作與遊戲，體驗馬格努斯杯飛行原理在生活中的應用。

隨後，鶴城高校的同學們也以英文進行研究成果發表，展現扎實的學術基礎與跨文化溝通能力，雙方師生互動交流，啟發良多。

陽明交大附中陳瑞榮校長表示，這場交流不僅加深兩校友誼，更讓學生在實際互動中體驗多元文化，培養國際視野。未來兩校將持續推動更多形式的合作與互訪，讓學習跨越國界、讓青春的故事更精彩。

在社團體驗環節中，來訪師生分別參加攝影社、籃球社、管樂社、動畫社與滑板社等活動。兩校學生在明媚的陽光下共同創作、運動、演奏與交流，留下難忘的青春回憶，也為未來的持續交流奠定深厚的情誼基礎。