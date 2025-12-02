陽明交大高雄校區開博碩士課程 招收在地科技人才

（中央社記者林巧璉高雄2日電）為因應高雄迅速崛起的半導體與人工智慧產業鏈，陽明交大高雄校區開設博碩士課程，包括「人工智慧與應用物理碩、博士班」及「應用科技碩士在職專班」，9日至16日開始招收在地人才。

陽明交大今天新聞稿表示，這是繼「學士後電子與光子學士學位學程」9月開課後，高雄校區首次開設博碩士課程，預計招收碩士班15名，博士班4名，碩士在職專班17名。課程聚焦前瞻半導體與光子科技、物理AI領域，並結合在地企業與研究資源，推動產業實務訓練。

陽明交大高雄分部籌備處主任蘇冠暐表示，伴隨教學研究資源充實、與產學一館的完工，將爭取其他重點領域系所及師生員額加入高雄校區，並將人才培育國際化，從全世界攬才。

陽明交大表示，高雄校區得力於教育部與高雄市政府的大力支持，未來將聚焦半導體、人工智慧、淨零碳排、智慧城市科技4大領域，打造全台首座「研教一體、產學共創」的校際跨域創新研究平台與人才培育園區，推動區域科技產業升級。

陽明交大副校長陳永富說，高雄校區不僅服務在職人士，也歡迎多元背景學生進修，透過跨域課程與實務導向的設計，培養能立即投入產業的專業人才。

針對高雄校區工程進度，陽明交大說明，高雄校區有育成大樓、第一會館及產學一館等3棟大樓，目前育成大樓已完工；第一會館預定116年完成修建，未來作為住宿、餐飲與國際會展；新建的產學一館預計在118年完工，定位為新興科技與精密儀器研究基地，提供學生、研究人員及產業共享的研發空間。

陽明交大高雄校區強調，持續以「延伸教育」為核心，拓展學術網絡，回應南台灣高科技產業的人才需求，複製竹科與陽明交大的成功合作經驗，持續深化與在地、產業及國際合作，共同營造高雄成為亞太科技創新與人才培育重鎮。（編輯：謝雅竹）1141202