陽明交大高雄校區首開博碩士課程 本月招生

陽明交大高雄校區。(記者李惠洲攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為因應高雄迅速崛起的半導體與人工智慧產業鏈，陽明交大高雄校區配合「國家重點領域校際研教園區先導計畫」，將開設「人工智慧與應用物理碩、博士班」及「應用科技碩士在職專班」，預計從12月9日至16日開始招收在地人才。

陽明交大高雄校區指出，這是繼「學士後電子與光子學士學位學程」9月開課後，高雄校區首次開設博碩士課程，預計招收碩士班15名、博士班4名、碩士在職專班17名，課程聚焦前瞻半導體與光子科技、物理AI領域，並結合在地企業與研究資源，推動產業實務訓練。

廣告 廣告

陽明交大高雄分部籌備處主任蘇冠暐教授表示，高雄校區得力於教育部與高雄市政府的大力支持，伴隨教學研究資源充實、與產學一館的完工，將爭取其他重點領域系所及師生員額加入高雄校區，並將人才培育國際化，從全世界攬才。

陽明交大副校長陳永富強調，高雄校區不僅服務在職人士，也歡迎多元背景學生進修，透過跨域課程與實務導向的設計，培養能立即投入產業的專業人才。

陽明交大高雄校區位於蓮池潭附近，規劃「育成大樓」、「第一會館」及「產學一館」三棟大樓，目前育成大樓已完工，第一會館則預定116年完成修建，未來作為住宿、餐飲與國際會展的多功能空間；新建的「產學一館」則預計於118年完工，定位為新興科技與精密儀器研究基地，提供學生、研究人員及產業共享的研發空間，加速創新成果落地。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全國僅4縣市沒進貨！全聯台灣鯛魚排檢出禁藥 1.3萬片已賣出

LTN投票箱》週休三日提議再起 請問你怎麼看？

台灣鯛魚排含動物用藥 高市售出逾4000包公告下架、退貨

週三中部以北高山有望降雪 週四清晨下探13度

