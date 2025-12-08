陽明交大×台灣西門子軟體工業×兆水科技 聯手打造跨域智慧工程基礎

陽明交大、台灣西門子軟體工業與兆水科技舉辦產學合作儀式。





陽明交大與台灣西門子軟體工業、兆水科技結盟，針對機械、土木、材料等工程領域，共同建立完整的工程模擬教學環境，推動學生與國際產業技術接軌。這項「AI驅動多重物理智慧模擬平臺」產學合作，台灣西門子軟體工業與兆水科技將無償提供共480套為期三年的工程軟體授權1，內容涵蓋設計、結構分析、流體模擬、熱管理與 AI 設計最佳化等領域，協助陽明交大打造完整的智慧工程工具鏈，共同培育新世代的跨領域工程人才。

陽明交大林奇宏校長表示，本次產學合作讓陽明交大征戰國內外大小賽事的學生自主團隊，包括青年方程式賽車隊、Formosan Fox火箭、UAV 固定翼無人飛機、ORCA AUV水下載具、iTron 競技機器人等多個跨域團隊得以掌握國際級工程工具精進技術，強化跨領域整合能力與技術視野，並在國內外舞臺展現競爭力。

台灣西門子軟體工業陳晧璋董事長強調，西門子的目標是協助學生在校期間就具備銜接產業的即戰技術能力，真正實現學用零落差。本次產學合作內容，涵蓋了設計、結構、流體、熱流，乃至於最新的AI最佳化等全方位多重物理模擬領域，目的在於為陽明交大建立一套完整的數位工程模擬鏈。陳董事長總結，當學校透過我們的工具培育出產業所需的新世代人才，並產出實質的創新成果時，就是對西門子長期投入教育最好的肯定與回饋。

兆水科技總經理藍偉華表示，兆水科技深耕推廣西門子Simcenter™ Star-CCM+™ 、Flotherm™和 FloEFD™等 CAE/CFD 智慧模擬平臺已逾15年，為台灣西門子軟體工業在 Simcenter 工程分析領域的指定合作夥伴之一。兆水科技深刻理解要充分發揮國際級模擬工具的技術價值，必須仰賴能掌握其背後複雜核心理論的高階工程人才。基於此，兆水科技促成台灣西門子軟體工業與陽明交通大學展開產學合作，協助學生提前接軌世界級 CAE/CFD 智慧模擬平臺。

