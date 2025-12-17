陽明交大：網路霸凌跟人格有關 非匿名環境獨有

（中央社記者許秩維台北17日電）陽明交大團隊設計社群互動實驗，研究發現網路霸凌不只會發生在匿名環境中，即使是實名制也會發生，主要跟使用者人格特質有關，實名制並不足以抑制此類霸凌行為。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，陽明交大教育研究所教授劉奕蘭與博士王承諺設計社群互動模擬實驗，招募115名成年人加入LINE討論群組，研究團隊透過製造衝突，觀察在互動過程中誰最可能出現排擠行為。

研究團隊觀察到，網路上常見的排他性攻擊，如踢出群組、封鎖成員、刻意忽視他人等網路霸凌方式，特別容易發生在有「黑暗三人格」（Dark Triad）特質的族群，這類人在心理學上常呈現自戀、操控行為、衝動性高、同理心不足等表現。

研究發現，高黑暗特質的人在網路互動中不一定會用言語爭吵，而是傾向用「直接排除」的方式處理，例如意見不合，就投票把對方踢出群組；令人意外的是，這種排擠行為在「實名制」情況下更常出現，也就是說，網路霸凌並非匿名才會發生，有些人用真名時依然敢出手。

研究團隊透過社群媒體模擬實際互動，進一步確認高黑暗特質者在特定條件下更容易做出排除行為。此結果顯示，網路排他現象並非單由匿名文化造成，而是人格特質與情境共同作用的結果，凸顯個體差異在網路行為中的重要性。

劉奕蘭提醒，實名制並不足以抑制此類行為，因此平台仍需透過強化行為偵測系統、建立更透明的群組管理規範，同時推動用戶教育，才能真正提升網路互動的安全性。（編輯：張雅淨）1141217