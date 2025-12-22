陽明交大「苗栗校區」落腳後龍高鐵特區 力拚117年正式招生

▲苗栗縣長與陽明交大校長簽署合作協議。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】國立陽明交通大學(下稱陽明交大)今天與苗栗縣政府簽署合作協議，宣布將於後龍高鐵園區新港高中預定地設立「苗栗校區」，預計於115年動工，117年完工並正式招生，後續也規劃再設置一家中型醫院。縣長鍾東錦表示，以陽明交大在台灣教育領域的地位，一定可以讓苗栗的教育翻轉，加上陽明醫院是醫學中心，若順利在苗栗蓋醫院，可以照顧更多縣民身體健康，造福鄉親。

縣長鍾東錦率縣府教育處長葉芯慧等一級主管與陽明交大校長林奇宏、副校長陳永富的學校團隊及附中校長陳瑞榮，下午共同在縣府401會議室簽署合作協議，並一起攜手向縣民宣布這個好消息。立委陳超明、邱鎮軍、議長李文斌及議員們也到場分享喜悅，並見證苗栗教育與產業發展的新篇章。

縣長鍾東錦指出，陽明交大在後龍高鐵園區新港高中預定地設立「苗栗校區」，不只是一個校區而已，而是改變苗栗未來的大計畫，更象徵苗栗要邁向智慧教育和產業創新的新時代。

鍾東錦特別感謝感謝立委陳超明、邱鎮軍協助他拜會教育部長鄭英耀後，促使頂尖大學在高鐵園區新港高中預定地設立「苗栗校區」，也謝謝議長李文斌和議員們的支持。他強調，一定會將苗栗打造成不缺電、不缺水、也不缺人才，所以人才的培育非常重要，除了在學士後課程培養出更多高科技人才之外，未來在附設實驗高中部分，會往下延伸至國中、小學、幼兒園，完成教育一條龍的完善教育體系，讓鄰近鄉鎮的孩子就近就學，上下課更便利，為苗栗培育更多優秀人才。

陽明交大校長林奇宏表示，很高興陽明交大可以到苗栗設立「苗栗校區」，第一階段會以衍生教育及實驗教育為發展主要重點。他說，目前國家在各行業別對AI及半導體都「需才孔急」，希望透過學士後延伸教育在職班的設置，培育更多高科技人才，幫助高科技產業整合與發展。

另外，過去的傳統教育也面臨很大的衝擊，不管是國教或高教體系要如何因應，都需要有更多的創新想法和嘗試。未來學校也會將實驗教育落實在苗栗校區，用好的基礎教育銜接好的高等教育及職業發展，讓苗栗學生不需要舟車勞頓往台中、新竹就學，在家鄉就有好的發展。

苗栗縣政府與陽明交大共同推動校區建設，縣府將提供後龍鎮龍富段土地（面積約3.35公頃），無償撥用給陽明交大，同時協助取得教育部籌設許可，並因應大矽谷計畫，推動跨領域研究、科技人才培育及產學共創基地。

縣府教育處指出，本案總投資金額約新臺幣3.1億元，由縣府出資整地與公共設施，校區核心建築「知行學院」將興建地上四層樓。此外，陽明交大將投入約新臺幣7,000萬元，添購教學設備與體育設施等，提供師生完善的學習與運動環境。

教育處表示，苗栗校區預計於115年啟動工程，117年完成竣工驗收並正式招生。校區設立不僅提升教育資源，更是地方產業創新的引擎。

縣府與陽明交大將共同打造大矽谷計畫產業聚落，吸引半導體、生醫、AI等高科技企業進駐，促進產業鏈結與技術轉移，創造高薪就業機會，帶動人口回流與青年留才，並活化地方經濟，提升苗栗在國家戰略產業中的競爭力。