陽明交大ICT創創工坊走出教室 學生創意點亮未來行動力

陽明交大ICT創創工坊「創未來，出發吧！」跨域實作成果展。





陽明交大ICT創創工坊22日舉辦「創未來，出發吧！」跨域實作成果展，以OPEN LABs形式開箱實驗室，讓學生的創意與技術從課堂走向校園與社會。成果展集結物聯網、機器人、無人機、新媒體創作、生醫工程與健康科學、VR/AR、數位製造及人工智慧八大領域小組，呈現師生跨域合作、動手實作的豐碩成果。

本次成果展分為「智慧脈絡」、「虛擬藝境」與「飛航生命」三大展區。最受矚目的「飛航生命」展區，結合無人機、數位製造與生醫工程與健康科學，展現工程技術與生命關懷的融合。其中無人機微學程團隊展示「多機協作取物多旋翼機」，導入ROS2系統，讓多架無人機能即時溝通、協同作業，並結合穿戴式手勢控制、自主視覺避障與磁吸取物設計，呈現未來自動化物流的雛形，宛如科幻場景真實上演。

廣告 廣告

師生跨域合作、動手實作的豐碩成果展現。

另一項亮點為無人機專案競賽團隊，學生從零開始進行Design-Build-Fly的完整載具研發，運用碳纖維、輕木與3D列印打造高強度、輕量化機體，並整合飛控演算法與嵌入式系統。今年學生更以實戰成果驗證無人機在極限環境下的應用潛力，包括高空自動變形返航、機群協同通訊及短距重載起降，展現解決物流運輸、搜救勘災等真實問題的工程實力。

在「智慧脈絡」展區中，物聯網、機器人與人工智慧小組串聯感測、運算與行動，讓科技走入生活與產業現場，勾勒智慧科技如何成為未來社會的日常脈動。

「虛擬藝境」展區則由VR/AR與新媒體創作小組打造沉浸式體驗空間，透過影像、聲音與互動裝置，延伸科技作為藝術媒介的可能性，讓觀展者在虛實交錯中，看見數位時代的感官想像與創作能量。

現場也展出青年方程式賽車隊（NYCU Vulpes Racing）從零打造之電動方程式賽車。團隊導入CAD、結構分析、數位製造與碳纖維複材技術，完整實踐從設計到製造的工程流程。電動車款VR7.5於2025年代表學校前往日本參加FSAE Japan，完成首次海外完賽，展現學生在系統整合與實戰應用上的研發實力。



更多新聞推薦

● 無懼被媒體指赴中行受指示擋國防預算 翁曉玲：明天仍在立院擋軍購特別條例