陽明交通大學校友群組的對話,有些哲理供賞析.
愚見；其實，
他們落地生根也是一種選擇！
不要有一般華漢人的想法！
不管啥原因，
既然“進入”，那就“融入”！
別像很多海外華漢人，永遠不忘華人的身份，因此永遠思漢，永遠是異鄉人！
義大利裔美國人，不像華裔美國人，被CCP召喚，永遠當中國是袓國，
被美國人歧視，剛好而已！
能怪別人嗎？
2. 此所以有些中配在台灣，
卻仍然認同CCP； 背叛台灣！
可恥！可惡，可悲！
3. 烏拉圭小國寡民(人口約340萬)，但被稱為"南美瑞士"，有一個重要的天然深水港( Port of Montevideo)，或許這是烏拉圭總統對洋山港自動化操作有特殊興趣的原因。 (註 : 中國大陸與秘魯合作一帶一路的重要建設 錢凱港 已經於2024年底正式開港，錢凱港是南美洲第一個全自動集裝箱港口)
4. 世界真的變了。
以前最夯的，是🇺🇸美國矽谷：
Google、亞馬遜、蘋果、臉書……
全世界熬著夜，等待賈伯斯的發布會，
期待他又要從口袋中，拿出什麼新玩意。
現在世界的焦點，是🇹🇼台灣矽谷：
輝達、台積電、護國神山群……
全世界熬夜，只為了看黃仁勳滿場飛舞、
和 AI 機器人調皮地抬槓；
「謝謝你，台灣🇹🇼」的影片，
在地球 24 個時區同步播放。
黃仁勳計畫把總部設在台灣；
蘇姿丰帶著五十億資金，來台灣找研發據點；
各大科技公司紛紛飛來台灣……
在國際媒體前，他們重複著同樣的話：
「我們熱愛台灣🇹🇼、台灣對世界非常重要🌎！」
為什麼是台灣？
這一切，不是「突然」掉下來的彩券；
枱面下，這一盤棋，
已經佈局了七、八年……
▉ 本來不是台灣🇹🇼
大約七年前，輝達傳出想在亞太佈局：
物流中心：已經選定香港
研發中心：還在評選，競爭很激烈 ──
從上海、日、韓、新加坡、台灣，
誰都希望把「半導體獨角獸」輝達搶回家。
很多人以為：
輝達的供應鏈都在台灣，
（何況黃仁勳又愛逛夜市 🤣）
光靠「主場優勢」，台灣躺著就贏了？
（那是現在，當年不是這個情況）
當時台灣的科技業，在中國幾乎都有工廠。
要比供應鏈，台灣不一定有優勢。
何況，科技大廠選址，還要比環境、水電建設、基礎設施、稅制、優惠補貼……
說這些就更心酸了：
當時，小英總統剛上任不久，
而馬總統留下來的台灣，幾乎奄奄一息：
國力耗弱、股市躺平
亞洲四小龍妥妥地吊車尾
經濟一片死水，人＋錢＋技術都被中國吸乾
缺水、缺電、缺錢還缺人，要什麼沒什麼
此外，台灣的國際形象還很糟糕：
馬政府搞出一些外交災難，
還一副「隨時要投降中國」的樣子，
弄得美國都想放棄台灣了……😰
（你都要投降了，我保護台灣幹嘛？）。
這就是當年的台灣：
一片荒瘠、百廢待舉。
從哪個角度來看，都不像會贏的樣子。
▉ 小英總統和她的團隊，
當然知道輝達在ＡＩ時代的重要性。
但，爭取輝達，台灣還有機會嗎？
台灣體質耗弱、建設落後，
如果要轉骨：
水環境建設、電網、綠能、人才培育……
隨便哪一條，動輒都是好幾年的大工程。
更何況，輝達代表的不只一家公司，
整個AI生態系，都要一起回來：
也就是說，那些在中國做生意的AI供應鏈，
都要願意一起遷回台灣。
（或至少，把相關的業務遷回來）。
這是什麼地獄魔王考題，實在太難了！
小英總統是國際談判專家，
尤其擅長複雜的經貿、國際關係談判。
她很清楚：談判桌上，台灣的籌碼不漂亮。
然而，這絕對是台灣百年一遇的機會啊！
就算不為了爭取輝達，
台灣也必須強大，靠自己的力量站起來……
▉ 不放棄，爭取到最後一刻
我們總得先準備好自己的花園🌹，
才能和蝴蝶們商量：「嗨，你們要不要來？」
對吧 🦋？
這是一場和時間的衝刺賽跑，
只有非常拼命，
才能把台灣失落的拼圖，一塊一塊追趕回來。
於是，小英總統上任開始，
跨部會的團隊，就積極動了起來：
推動前瞻建設：
尤其強化水資源💧、電力與電網的建設⚡
全力發展綠能♻️：國際大廠都要求用綠電，
台灣勢必要發展綠能，而且不能再等了。
否則別說輝達，連台積電都可能留不住。
科技部：
在陳良基教授牽線下，政府和輝達取得聯繫、開始進行一系列的合作案
立法院：通過《創新條例》，
開放大學與科技大廠合作，成立半導體學院
（培養晶片人才）
教育部：聯繫各大學，
規劃和輝達等科技大廠的產學合作
財政部：協助輝達解決稅賦問題
經濟部：王美花部長更率團飛美國✈️，
親自拜訪 NVIDIA、及其他科技大廠
▉ 於是這幾年：
半導體學院，在各大學陸續成立了。
一排排巨大的風車，出現在台灣的海岸天際線。
天然氣🌀、太陽能🌞也陸續加入發電行列。
水資源建設，提高且穩定了台灣南北的供水調度。
2019 年，中美貿易戰爆發，
經濟部順勢推出《投資台灣三大方案》，提供各種優惠補助，鼓勵台商回台灣投資。
於是，廣達、華碩、和碩、英業達、宜鼎、緯創…… 台灣的護國神山們，真的陸續回來了。
2022 年，台灣的綠能♻️，首度超過核能發電。
投資環境變好，
台灣在世界地圖上，逐漸閃亮起來：
Google 研發中心、微軟AI研發中心，
陸續和經濟部合作，選在台灣落腳；
台商大批回流，
幾兆的資金投資台灣，更是史上未見。
耕耘多年的前瞻建設，撐起了這波起飛：
水建設，讓台灣每天多197萬噸的水源可用。
電與綠能建設：
從馬總統時代核定的 270萬瓩，
到蔡總統任內追加了1700萬瓩。
如果沒有這些，根本無法支撐：
大批回流的台商、
業績爆發的護國神山、
紛紛來台的國際大廠……
▉ 2022 年，奇蹟的逆轉發生了 ── 😱
輝達決定捨棄香港，
將物流中心遷來台灣 🇹🇼！！！
2023 年，輝達宣佈與經濟部合作，
將亞太第一個研發中心設在台灣。
然後，蘇姿丰來了，艾司摩爾、美國應材、思科等科技大廠，也都來了。
接下來，就是我們這幾天看到的景況…… 💚
🌎國際媒體大幅報導：
AI時代的產業革命、#將由台灣領軍，
除了半導體業，也將帶動台灣的5G、電動車等產業。
有專家生動地形容：
這一波台灣經濟紅利，至少 #可以吃幾十年！
▉有人說：
「世界局勢轉變，」
「台灣只是運氣好，打了順風球！」
其實，風，從來沒有順過。
總有一道更強勁的風，死命要把台灣推往西方。
2015 年，中國紫光集團來台灣，揚言買下台積電、聯發科，台灣的護國神山群，差點被中國吞了！還好在一群憂心的教授、民間團體努力下，驚險地擋了下來。
直到現在，在野黨們還在提（與世界脫節的）ECFA、服貿、和平協議，
拼命想把我們推向，
那片與文明世界隔絕的黑色土地🇨🇳。
風，從來沒有順過，甚至尖銳到令人感傷：
這幾年來，所有讓台灣脫胎換骨的成果：
（國防自主、疫苗、綠能、前瞻建設….）
都承受了地球上最惡毒的造謠、抹黑與詆毀。
侯友宜市長：「前瞻不知道錢花到哪裡」，
柯文哲主席攻擊前瞻是「一群強盜在分贓」；
努力的人遍體鱗傷，
綠能也被抹黑到一文不值；
弄到民間團體都看不下去，出面喊話：
「請各政黨自律、#綠能不應是選舉抹黑的對象……」
這些指控都如此薄弱，
只要稍加查核、謠言就可以輕易戳破。
然而，在媒體強烈放送下，
仇恨與懷疑卻不斷累積，
多數善良的台灣人，
至今對這些說法仍深信不疑……
▉風，一直都沒有順過。
真實世界中，是台灣政府自己創造了這場風，
再用八年的時間，打造一個太魔幻，
以致於我們從來不敢想像的局面：
「#邀請全世界，#一起變成台灣隊。」
🇫🇷《法國世界報》
「蔡英文以台灣認同、地緣政治與經濟發展
#讓台灣在國際社會取得前所未有的地位。」
🇺🇸《美國之音》
「蔡英文任內，
「台灣在國際社會中的能見度大幅提升。」
「#成為全世界的台灣，
「#是她留給台灣最大的資產；」
如果你看到這裡，也許你已經明瞭：
黃仁勳的演講中，那張台灣亮起的世界地圖，
正是小英總統，和那群默默努力的人，
心中擘劃已久的台灣藍圖。
因為他們的遠見，堅毅地負重前行，
我們終於一步一步，走進了世界的中心……
※如果你願意，請幫我一個忙：
把這篇文字，分享給你認識的、善良的、
最近感到很光榮的台灣人💚
4. 當年，蔣介石發表元旦文告，其奉化土腔，超級難懂！
也沒聽我那東北大連竄台的老師批評蔣，卻經常嫌我們的台灣狗語！
捧上嫌下！
華人小孩，受大人畸形的教育，養育！
5. 這位台灣囝仔，
滿口台灣腔國語，
如在華漢政府體制下，
在郭冠英的眼中，
非高級外省人；
能出頭乎！？
6. 我們用影像紀錄了光復校區的落羽松景色，配合輕音樂，可以陪伴工作讀書的背景播放 https://youtu.be/VZ395W6OFls?si=m34_8WCf9GA022Hx
