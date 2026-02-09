陽明十字軍新春關懷草屯療養院 轉動紙陀螺迎新年 手作傳遞祝福與希望

草屯療養院致贈陽明十字軍感謝狀。(草屯療養院提供)

▲草屯療養院致贈陽明十字軍感謝狀。(草屯療養院提供)

農曆新年前夕，國立陽明交通大學陽明十字軍精神醫學服務隊九日前往衛生福利部草屯療養院，帶領住院病友進行「新春轉運紙陀螺」手作活動，透過簡單而富寓意的創作，陪伴病友感受節慶氛圍，傳遞新年的祝福與希望。

活動中，隊員引導病友逐步摺製並裝飾紙陀螺，陀螺上可自由書寫象徵祝福的文字與圖樣，完成後一同轉動陀螺，寓意「轉走不順、迎向新年好運」。現場氣氛溫馨融洽，不少病友專注投入創作，並在完成培訓的高中生與服務隊員陪同下，一同進行創作與交流，主動分享作品與心得，在互動過程中展現成就感與燦爛笑容，增進彼此之間的互動與連結。

廣告 廣告

草屯療養院職能治療科主任蔡佳瑜表示，紙陀螺活動以「容易上手、促進參與」為設計原則，透過手部操作、視覺刺激及互動分享，引導病友在活動中獲得正向經驗，也讓參與者感受到被陪伴與被重視；此類新春主題活動不僅能增添節慶氣氛，亦有助於提升住院生活品質與心理支持。

草屯療養院院長丁碩彥表示，此次活動讓服務隊員得以親身理解精神疾病病友的生活樣貌，進而打破既有刻板印象，落實精神疾病去污名化的理念；透過簡單而富有溫度的手作設計，不僅為病友送上新春祝福，也為院內注入溫暖與活力。丁碩彥院長感謝陽明十字軍長期投入精神醫療服務與關懷活動，期盼未來持續與學校及各界團體攜手合作，共同打造更友善、更支持且更完善的心理健康環境。