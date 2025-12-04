陽明印度子公司續租那瓦舍瓦辦公室 租期長達3年

陽明海運印度子公司陽明（印度）私人有限公司董事會於十二月四日通過租賃印度那瓦舍瓦Anchorage Building大樓六樓辦公室案，租期為三年，每月租金為印度盧比32700元（約新台幣11390.10元）至36140元（約新台幣12588.32元），交易總金額合計印度盧比1177200元（約新台幣410043.60元）至1301040元（約新台幣453179.68元）。

陽明海運。（圖/美聯社）

該辦公室面積為九十一點三六平方公尺，折合二十七點六坪，交易相對人為Marine Container Services，雙方關係為合資方。陽明表示，此次交易為續租辦公室，依合約規定按月支付租金。

陽明指出，本次交易決定方式為比價，價格決定及決策單位為董事會。監察人已於十二月四日承認此案，董事會表決時無董事表示異議。

該公司說明，租賃辦公室的具體目的為營業用途。由於此次交易為關係人交易，且係向關係人取得不動產使用權資產，陽明依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

根據公告內容，此案無經紀人及經紀費用，亦不適用專業估價程序。陽明強調，選定關係人為交易對象的原因為續租辦公室，契約限制條款及其他重要約定事項依合約規定辦理。

