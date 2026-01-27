陽明國中張永芬校長榮退 議長康裕成表彰教育界奉獻

高雄市議長康裕成會見即將屆退的陽明國中校長張永芬，康議長向張校長致上最誠摯的祝福。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議長康裕成廿七日會見即將屆退的陽明國中校長張永芬，康議長向張校長致上最誠摯的祝福，並期許持續以終身志工之姿，為高雄教育傳承經驗與熱忱。

張永芬將於二月一日屆退，廿七日由家長會長戴元章及多位歷任會長陪同，前往高雄市議會向議長康裕成辭行。

康議長表示，張永芬校長歷任永安國中四年、鳳甲國中八年及陽明國中自一○六學年度迄今，擔任校長行政職務逾廿年，奉獻教育界四十餘載。

康議長指出，陽明國中為全市班級數最多的學校，規模龐大、經營不易，但在張校長帶領下，不僅升學績效穩健，學藝與體育競賽更是成果斐然，包括管樂班蟬聯十五年全國音樂比賽特優、手球隊屢創佳績，展現「大校也能精緻辦學」的典範。

康議長盛讚張校長不僅深耕校務，更替高雄孩子打開通往世界的大門，讓陽明國中在全市公立國中樹立國際教育標竿。康議長也當場允諾，未來將持續協助學校向市府爭取增班設備資源與學習環境優化，同時媒合企業提供獎學金，讓更多孩子勇敢追夢。

康議長表示，教育是一場溫柔而堅定的長跑，感謝張永芬將最精華的歲月奉獻給高雄，祝福卸下重擔後的第二人生，依然德澤永傳、杏壇芬芳，並期許持續以終身志工之姿，為高雄教育傳承經驗與熱忱。