陽明山下雪將交管 交通局：車輛須加掛雪鏈

[NOWnews今日新聞] 北市府交通局表示，依據中央氣象署預估最冷時間點落於今（7）日至9日清晨，因應陽明山地區可能下雪，為確保行車安全，防止交通事故發生，將依中央氣象署宣布下雪時同時啟動管制機制，員警依下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制，屆時請民眾依現場員警指揮行止。

北市府交通局表示，依據中央氣象署預估最冷時間點落於今日至9日（週一）清晨，為提醒用路人預作準備，相關交通管制將依中央氣象署宣布時同時啟動，請民眾注意。

民眾若由仰德大道進入陽明山區（含非假日），需憑「仰德大道通行證」通行，其餘未持證之民眾則需由其他路徑通行，所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈。

交通局強調，仰德大道配合下雪實施彈性管制上山，二子坪往助航站方向實施管制，未掛雪鏈車輛將予勸離，雪融後依道路實際狀況開放管制路段通行，各階段相關管制點如附圖。交通局提醒民眾注意電視新聞、警察廣播電台或交通局台北好行APP掌握路

