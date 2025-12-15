陽明山不只賞花泡湯 新書《草山千層派》從建築切開百年權力與記憶





如果把陽明山想成一塊千層派，那麼每一層，都是一段被權力、記憶與日常生活反覆擠壓、烘焙而成的歷史。《草山千層派：品嚐陽明山建築的時代更迭味》正是試圖以建築為切口，帶領讀者切開這座山，細看百年間不同政權、不同人群如何在山中留下痕跡。

由台北市政府文化局與有理文化共同出版的新書《草山千層派》，14日選在國定古蹟中山堂舉辦新書發表會。中山堂自日本時代作為市民公會堂，戰後成為國民大會召開的重要場域，其空間命運本身即是一部濃縮的台灣近代史，也與書中所關注的陽明山建築群產生巧妙呼應——在不同政權的更替下，建築不斷被重新定義、使用與詮釋。

北市文化局專門委員邱稚亘

陽明山（昔稱草山）長期被視為「國家之山」。從日本時代的溫泉規劃與招待所，到戰後黨國時期的行館、訓練機構與涉外空間，再到今日文化資產修復與再利用，山中的建築始終與治理、外交與權力運作緊密相連。台北市政府文化局專門委員邱稚亘指出，過去對陽明山的保存與研究多半停留在單一建物，「陽明山不是只有一棟建築，而是一整座被不同政權、不同時代重複書寫的山」。本書則嘗試以整體地景為視角，讓人看見：陽明山的歷史是一張被反覆壓印的文化地圖，也是理解台灣近代史的重要縮影。

建築文資工作者凌宗魁

擔任本書顧問的建築文資工作者凌宗魁，則從大屯山系的建築脈絡切入，形容陽明山是一處「多種時代語言同時並存」的特殊空間。官方招待所、軍事與外交相關設施、黨國體制下的訓練場域，彼此錯落在山林之間，構成一幅少見的山中建築風景，也映照出不同時代的政治想像與治理邏輯。

作者金哲毅

對作者金哲毅而言，這些建築並非靜止的歷史標本。他在訪談白團宿舍、陽明書屋等空間時，感受到的是建築隨著政權更替、人群遷移而不斷流動的生命史。如何在故事性的敘述與嚴肅的歷史脈絡之間取得平衡，成為寫作過程中最大的挑戰，也促使團隊反覆與編輯討論，尋找既能閱讀、又不失深度的敘事方式。

新書發表會中，特約主編吳亮衡與歷史Podcast《一歷百憂解》製播者李文成進行對談，從個人記憶談到陽明山的國家角色。他們指出，本書以十處關鍵建物串連起一座「山的百年長卷」，讓讀者不只看見建築形式的差異，也能讀出國際關係、政權更替如何刻進地景之中。對談中亦提及書中提出的「溫柔的除魅實驗」——透過重新閱讀空間，讓曾被權力包裹、蒙上神秘色彩的建築，回到日常生活的理解層次。

在一個半小時的分享與對談中，現場彷彿進行了一場山中的歷史導覽。參與者不只是認識陽明山的建築樣貌，更逐步理解，這些地景如何成為台灣近代史的縮影，承載著政治、記憶與生活的層層堆疊。

《草山千層派：品嚐陽明山建築的時代更迭味》以「千層派」為隱喻，描繪陽明山的複雜性，結合建築、地景與故事，呈現一座山的歷史如何層層堆疊、相互碰撞，如何在不同時代不斷被重寫與再詮釋。對於喜愛建築、歷史，或只是想重新理解陽明山的讀者而言，這不只是一本談建築的書，更是一場關於空間、權力與記憶的閱讀邀請。

《草山千層派：品嚐陽明山建築的時代更迭味》新書現已正式上市，歡迎讀者前往全台實體書店（誠品、金石堂、三民書局、五南文化廣場、全臺獨立書店）或線上通路（誠品網路書店、金石堂網路書店、博客來、讀冊生活）購買，一同切開這座山，品嚐陽明山的歷史風味。

