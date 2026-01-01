陽明山元旦升旗！ 國家公園署邀民眾登七星山過新年

〔記者黃宜靜／台北報導〕為迎接元旦到來，陽明山國家公園於今日舉辦「山迎曙光・旗映新年」元旦升旗暨登七星山活動，內政部國家公園署長王成機表示，元旦登高望遠，不只是一趟健行，更是一種給自己的祝福，今年活動提供限量紀念品供民眾兌換，以馬年為設計概念，取材自陽明山區名稱中帶有「馬」字的在地物種，象徵敏銳、生命力與自然循環，期盼以具山林特色的設計陪伴民眾迎接新年。

國家公園署今(1日)於陽明山國家公園管理處舉辦「山迎曙光・旗映新年」元旦升旗暨登七星山活動，上午8時在陽明山國家公園遊客中心前廣場舉辦元旦升旗典禮，並由知名的留聲樂團(Resonance)帶來精彩的演出，登山活動則由民眾自行出發。

廣告 廣告

王成機表示，元旦登高望遠，不只是一趟健行，更是一種給自己的祝福。今年活動全程以「低干擾、尊重自然」為核心原則，讓民眾能以最純粹的方式踏上山徑，一起走向自然、親近自然，並從自然中獲得力量與啟發。活動提供限量紀念品供民眾兌換，以馬年為設計概念，取材自陽明山區名稱中帶有「馬」字的在地物種，動物選取灶馬(駝螽科昆蟲)，植物選取台灣馬醉木為代表，象徵敏銳、生命力與自然循環，期盼以具山林特色的設計陪伴民眾迎接新年。

王成機表示，陽明山鄰近大台北都會區，因地利之便，且具保育良好的山林環境，而廣受民眾喜歡，未來將持續守護自然、提供更完善的遊憩服務與環境教育，讓更多人能在山林裡找到力量，看見希望，並帶著更好的自己走向下一段旅程。

【看原文連結】

更多自由時報報導

墾丁2026曙光小遲到 佳樂水路跑吸引數千人

馬太鞍堰塞湖水位降了！怪手超人壩頂開挖 最新引流畫面曝

手機回收新制明年元旦上路 環境部：業者循環率應達15％

迎接2026！ 全台跨年晚會、煙火秀 「活動懶人包」一次看

