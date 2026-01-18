陽明山光華路旁車輛突冒煙起火 駕駛乘客及時逃生無人傷亡
台北市陽明山光華路附近今天發生火燒車事故，經警消初步調查，51歲蘇姓女子開車經過該路段時，車輛突冒出濃煙，駕駛隨即在路邊停車並下車逃生，車輛後續自燃且火勢猛烈，消防到場灌救後順利滅火，現場無人傷亡，起火原因待釐清。
台北市消防局今天上午11時許獲報，光華路附近有汽車起火，派大批人車趕赴現場救援，到場後發現火勢已撲滅，駕駛及乘客下車逃生，無人受傷。
台北市警察局士林分局表示，經初步調查，51歲蘇姓女子上午11時許開車經光華路30號、陽明山的美軍宿舍群內道路時，驚見車前方引擎蓋冒出濃煙，且疑有自燃狀況，蘇女情急之下把車輛停在路邊，與車上另一名乘客迅速下車逃生，車輛後續起火燃燒。
轄區派出所獲報派員趕赴現場，由於火勢猛烈，立即拉起封鎖線實施警戒，並於周邊路口疏導交通、管制人車，避免波及路過民眾。經通報119消防員到場灌救，順利撲滅火勢，現場無人傷亡。
士林分局呼籲，駕駛上路前應做好車輛保養與檢查，務必確認車輛狀況；若行駛中發現車輛出現異味、異音或冒煙，應立即停靠安全處所並下車避難，可撥打110或119求助，維護自身及他人行車安全。
