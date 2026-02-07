陽明山入夜後有望降雪 3階段交管有雪鏈才上路

台北市 / 綜合報導

寒流逼近，大台北山區和宜蘭地區今(7)日晚可能會有局部較大雨勢，陽明山地區有下冰霰及降雪機會。

台北市警局交通警察大隊也準備了3階段交管措施。如果陽金公路下雪，101甲線與陽金公路口，還有仰德大道、至誠路口將進行交管。要是擎天崗或中山樓，則會再啟動第二、第三階段的交管來因應，到時得要加掛雪鏈，以及憑「仰德大道通行證」才能進出。

原始連結







更多華視新聞報導

寒流來襲高山有望飄雪 遊客熱血直衝太平山

寒流挾水氣！ 玉山零下2度 今午後全台急凍

吳德榮：週末低溫下探6度 太平山有機會降雪

