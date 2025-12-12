陽明山冬日尋芳！芒花、茶花點綴山林 曬暖陽走步道超放鬆

陽明山素有「台北後花園」之稱，竹子湖一帶近年轉型發展觀光休閒農業，吸引不少遊客上山賞花。時值初冬，正是觀賞芒草花隨風飛舞的季節，水圳步道旁的茶花盛開，假日不妨來此偷得半日閒。

冬日的台北市陽明山可見芒草花隨風搖曳，眺望小油坑開闊景觀。（圖／台北市工務局大地工程處提供）

台北市工務局大地工程處表示，陽明溪水系發源於大屯山系，流經竹子湖頂湖地區，而陽明溪支流整治時配合原有地形，運用「花山砌石工法」，將大小不一的天然塊石鑲嵌疊砌，營造自然野溪樣貌，溪流旁的蜿蜒步道串聯頂湖環狀步道，可遠眺四面環山之景，冬季更可近觀芒花隨風搖擺的景致。

水圳步道安靜又好走，值得遊客來此暫避城市喧囂。（圖／台北市工務局大地工程處提供）

同時，從湖田國小對面入口進入，可沿著水圳步道走到湖田橋，步道好走且環境安靜，又可免與車爭道，來到這裡記得放慢腳步，觀賞水圳步道旁恣意綻放的茶花，白色典雅、粉色嬌嫩、紅色豔麗，俱是冬日好顏色，與遠處芒草花相映成趣。

水圳步道旁有粉白色茶花盛開。（圖／台北市工務局大地工程處提供）

白色茶花清麗典雅別具風情。（圖／台北市工務局大地工程處提供）

台北市工務局大地工程處建議，民眾可多加利用大眾運輸工具上山，共有3路線可參考：

1、搭乘北捷淡水線到北投站，轉乘公車小9路線至湖田橋站或竹子湖派出所站

2、搭乘北捷淡水線到石牌站，轉乘公車小8路線至湖田橋站或竹子湖派出所站

3、搭乘公車108、109、110、230、260、紅5等路線至陽明山，再轉乘公車小9路線至湖田橋站或竹子湖站

陽明山竹子湖步道群路線。（圖／台北市工務局大地工程處提供）

