陽明山可能交管！寒流南下「周日體感僅2℃」 1000公尺山區有望降雪

氣象署指出，這波寒流影響預計周日最明顯，部分地區體感僅2℃。資料照，廖瑞祥攝



寒流明天南下，氣象署表示，各地會持續降溫，且水氣偏多，明天（2/7）基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有雨；後天是這波最冷的時候，苗栗體感溫度最低僅剩2℃，明晚到後天桃園以北、宜蘭1000公尺以上高山有機會降雪；北市府則表示，若氣象署宣布下雪，陽明山地區將實施交通管制，屆時請民眾遵循警員指揮。

氣象署表示，寒流明天南下，馬祖、金門及中部以北、宜花率先轉冷，其他地區晚起轉冷，明天晚間起至周日清晨馬祖、金門及北台灣恐有10℃以下低溫。

廣告 廣告

周日冷空氣影響最明顯，北部、宜蘭白天高溫不超過13、14℃，中部、台南、花東約14至18℃、高屏22℃，周日至下周一清晨最冷，台南以北、宜蘭花蓮、金門馬祖普遍有10℃以下低溫，高屏、台東有局部10℃左右或以下低溫。

氣象署指出，這波冷空氣將持續影響到下周一，最冷時間點落在周日到周一清晨，北部、東部低溫約9到12℃，北部沿海空曠地區會出現局部6到7℃，周末這波冷空氣將是入冬最強寒流。

根據氣象署體感溫度預報，本島部分，後天周日苗栗體感溫度最低下探2℃，新竹縣市體感溫度最低3℃，彰化縣最低4℃。

降雨部分，明天水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭、雙北山區有雨，並有局部較大雨勢，北部有短暫雨，花東和中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，明晚至周日清晨南部有零星短暫降雨；周日至下周一水氣逐漸減少，轉多雲到晴。

氣象署指出，若溫度與水氣條件配合，明天晚上起至周日南部、台東海拔3000公尺以上，中部、竹苗、花蓮海拔2500公尺以上，以及桃園以北、宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。

台北市政府則表示，因應陽明山地區可能下雪，為防止交通事故，將依氣象署宣布下雪時同時啟動管制機制，員警依下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制。

北市府指出，民眾若由仰德大道進入陽明山區（含非假日），需憑「仰德大道通行證」通行，其餘未持證的民眾則需由其他路徑通行，所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈。仰德大道配合下雪實施彈性管制上山，二子坪往助航站方向實施管制，未掛雪鏈車輛將予勸離，雪融後依道路實際狀況開放管制路段通行。

北市府表示，若氣象署發布降雪，陽明山將視情況交管。北市府提供

更多太報報導

會很冷！氣象署發「北北基桃等11縣市」低溫特報 恐降至6度

質疑高鐵延伸宜蘭「環評有瑕疵」民團提訴願 民代率200鄉親對峙

墜落影片曝光！《豆腐媽媽》未確實防護 勞檢處：最高罰30萬