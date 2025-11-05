▲陽明山天籟渡假酒店ITF旅展登場，超值2折起泡湯住房優惠掀搶購熱潮。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】一年一度的「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至11月10日在南港展覽館盛大登場，陽明山天籟渡假酒店也將推出年度最超值旅展優惠，最低2折起，讓旅客以最划算的價格輕鬆開啟秋冬溫泉假期。隨著氣溫轉涼，正是泡湯放鬆的好時節，天籟特別推出可靈活運用於住宿、美食、湯屋與露天風呂的「超值萬用券」組合，旅客可依需求自由搭配，一次滿足全方位度假體驗，打造「天冷心不冷」的暖心假期。

旅展現場（展攤編號：M412）最受矚目的商品為「天籟全饗一泊二食住宿券」，原價NT$16,170，旅展限時優惠價僅NT$6,999元，住宿期間可暢遊千坪露天風呂與SPA水世界，平日入住再享免費升等房型與兒童不加價優惠，預計將掀起搶購熱潮。此外，「千坪露天風呂＋SPA水世界暢遊套券」現正推出買十送一優惠，每張最低只要NT$400元起（原價NT$1,500元），讓旅客以親民價格盡享頂級湯泉體驗。而熱銷組合「金獎湯泉雙饗券」則結合冠軍牛肉麵美食與多池溫泉體驗，4折優惠、每張僅NT$999元，完美結合味蕾與身心放鬆的雙重享受。

為回饋旅客支持，天籟渡假酒店也將於旅展現場推出限時快閃活動。11月7日至10日每日限量開賣「一日暢遊狂起來」驚爆價商品，內容包含千坪露天風呂設施與主廚午餐，每張僅NT$788元，堪稱「泡湯送用餐」的超值組合。此外，現場消費滿萬即可參加「天籟扭彩蛋」抽獎活動，有機會獲得市值高達NT$66,000的萬元住宿券及多項好禮，讓旅展氣氛更添驚喜與樂趣。

不方便前往旅展現場的旅客也可同步享優惠，天籟渡假酒店官網自即日起至11月16日推出線上旅展專區，提供同樣折扣與好康，讓全台旅客都能輕鬆入手年度最大優惠。

陽明山天籟渡假酒店位於陽明山群山環抱之間，擁有近2000坪的溫泉樂園，以現代簡約設計融合日式雅韻與自然山景，展現獨特的療癒氛圍。園區內共設有22池主題溫泉池，包括溫泉池、冷水池、氣泡按摩池、沖淋水柱池、烤箱及半露天男女湯區等多元設施，泉質為pH值介於5至6的純淨弱酸性湧泉，能有效舒緩肌肉、促進循環、釋放壓力，讓旅人沉浸於大自然的溫潤懷抱中。

春夏可暢遊山林、秋冬可浸泡暖湯，一年四季都能在天籟享受最舒心的度假時光。無論是親子同遊、閨蜜假期、情侶約會或企業會議假期，天籟渡假酒店都能滿足不同需求，提供最完整的一站式度假體驗。酒店誠摯邀請民眾把握2025 ITF台北國際旅展期間的限時優惠，親臨M412展攤或線上同步搶購，以最實惠的價格體驗最奢華的溫泉假期。