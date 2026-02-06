陽明山將降雪？北市府曝這一日有機會出現霧淞或冰霰

8日晚間至9日清晨低溫下探10℃。北市府預測陽明山區路面結冰機率低，山頂約0至1℃，有機會出現霧淞或冰霰。本報資料照片

北市府今發布低溫提醒，明日寒流南下，偏北風增強，台北市陰短暫雨，8日至9日水氣減少，轉為乾冷。明天氣溫將迅速下降，上午高溫約17℃ ，晚間市區氣溫降至12至13℃。

8日晚間至9日清晨低溫下探10℃。北市府預測陽明山區路面結冰機率低，山頂約0至1℃，有機會出現霧淞或冰霰。示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照

北市府指出，8日為寒流影響最顯著之時段，8日晚間至9日清晨低溫下探10℃。預測鞍部低溫約2至3℃，陽明山區路面結冰機率低，山頂約0至1℃ ，有機會出現霧淞或冰霰。

平地空曠地區及文山區等近山區之處低溫約9℃左右，心血管疾病患者及敏感族群需準備保暖用具，外出前應注意添衣保暖。

廣告 廣告

由於正值寒假期間及周末假日，民眾如欲前往陽明山區，建議預先掌握山區天氣及道路狀況(如交管資訊)，做好禦寒準備，留意路況，小心駕駛。

【看原文連結】

更多udn報導

逃稅未解 金宣虎又被挖出昔拍戲疑起生理反應

日式定食不起眼配菜 鈣質竟是菠菜3倍

高市YT宣傳片不到10天破億 還超車YOASOBI

美佛州寒流急凍 他撿屍綠鬣蜥雨做三杯蜥Taco