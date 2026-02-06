陽明山會下雪？北市將啟動交通管制 下午起11縣市低溫特報

氣象署指出，今（7）日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，下周日（8日）至下周一（9日）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，將對11縣市發布低溫特報，另桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率，因應陽明山地區可能下雪，北市府將依中央氣象署宣布下雪時同時啟動三階段交通管制。

氣象署晚間發布低溫特報，7日下午至8日晚上，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，非常寒冷；新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

另氣象署指出，若溫度與水氣條件配合，明晚起南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。陽明山國家公園內的七星山達1120公尺、大屯山高度則為1092公尺。

台北市政府公告，因應陽明山地區可能下雪，為確保行車安全，防止交通事故發生，將依中央氣象署宣布下雪時同時啟動管制機制，員警依下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制，屆時請民眾依現場員警指揮行止。

北市政府交通局表示，依據中央氣象署預估最冷時間點落於7日至9日清晨，提醒用路人預作準備，民眾若由仰德大道進入陽明山區（含非假日），需憑「仰德大道通行證」通行，其餘未持證之民眾則需由其他路徑通行，所有車輛自管制點至賞雪點一律加掛雪鏈。

交通局補充，仰德大道配合下雪實施彈性管制上山，二子坪往助航站方向實施管制，未掛雪鏈車輛將予勸離，雪融後依道路實際狀況開放管制路段通行。

