陽明山步道木柱「腐朽傾倒」 陽管處拉警示線提醒：盡速修復

陽明山步道的木柱護欄腐朽傾倒。（圖／TVBS）

受到前幾日強風大雨影響，陽明山國家公園七星主峰東峰步道上的木柱繩索護欄出現嚴重損壞，多根木柱已腐朽傾倒，部分木柱晃動不穩，構成安全隱憂。陽明山國家公園管理處已在現場設置黃色警示線，提醒登山客注意安全，並表示將盡速進行修復工程。登山客們對此表達關切，特別擔心在這條親民步道上，小朋友及一般遊客可能面臨的安全風險。

陽明山步道的木柱護欄腐朽傾倒。（圖／TVBS）

在陽明山國家公園的七星主峰東峰步道上，原本應該筆直的木柱繩索護欄，如今多根已被強風吹得歪斜。這些位於冷水坑登山口往七星東峰方向約370到400公尺處的護欄中，有4支木柱已明顯腐朽傾倒，還有部分木柱搖晃不穩，情況相當危險。為了提醒過往登山客，管理單位已在現場拉起黃色警示線圈圍。

廣告 廣告

許多登山客看到這種情況都表示憂心。一位登山客表示，如果有許多小朋友使用這條步道，真的需要盡快修繕，因為這是一條較為親民的步道。另一位登山客則提醒大家要特別小心，因為步道邊有懸崖區域，很多地方都沒有設置欄杆。特別是前往七星山的路段非常危險，加上風勢強勁，連成人都可能被吹動。

也有登山客看到黃色警示線後表示，黃色通常代表警戒區域，他們會避開這些地方，以免發生意外，也認為在山區活動時應該格外謹慎，避免自找麻煩。幸好目前尚未有登山客因此受傷的報告。

對於這個安全隱患，陽明山國家公園管理處擎天崗管理站已做出回應。他們表示目前已用警示帶圈圍危險區域，提醒遊客注意安全，同時已將這段損壞的護欄納入修繕工程計畫中，將會盡速修復，確保登山客的安全。

更多 TVBS 報導

迷路驚魂！外國情侶浪漫健行「不熟山路」 受困竹子山古道

優格出現「塑膠零件」嚇壞民眾 業者致歉：產線噴頭零件掉落

解缺工潮！企業先幫本勞加薪2千 可聘1移工

社會企業世界論壇揭幕！逾50國創新者齊聚

