陽明山泡湯兼賞秋冬景致秘境 賞楓・觀銀杏・看茶梅「趣」！
陽明山泡湯兼賞秋冬景致秘境 賞楓・觀銀杏・看茶梅「趣」！
【旅遊經 洪書瑱報導】
北台灣民眾，在秋冬天氣寒冷之際，來個暖湯，無疑是一場舒服的溫暖放鬆享受，其中被稱為台北後花園的「陽明山」，鄰近不僅坐擁多處溫泉區，如冷水坑溫泉、馬槽溫泉、前山溫泉、後山溫泉、北投溫泉、金山溫泉等，還有美麗的大自然可欣賞，除了陽明公園外，陽明山花卉試驗中心也是一處賞花看葉的好所在，該處植物依循自然節奏，在四季中展現獨特風采，如：黃金楓與銀杏紛紛換上新裝，金黃色葉片隨風搖曳，陽光灑落時，宛如星光，為園區增添溫暖而活潑的氛圍，而且在茶梅區內，粉嫩茶梅也如期綻放，民眾不妨利用休閒，來趟大自然溫泉小旅行。
花卉試驗中心黃金楓
黃金楓已換上秋日色彩
茶梅盛開
茶梅與落花
銀杏與果實
花卉試驗中心園內栽植了黃金槭，也被通稱為黃金楓，雖然不像滿山楓林般壯闊，但位在步道旁的黃金楓，呈現靜謐而詩意的風景，深受遊客喜愛。生態池畔的銀杏同樣是園區亮點，銀杏屬落葉闊葉喬木，其扇形葉片在種子植物中相當獨特，具有一般裸子植物少見的闊葉形態，每到秋季，葉片逐漸轉為金黃色，是攝影者取景的焦點，銀杏可透過種子或扦插繁殖，但因以種子繁殖需20–30年才會結果，故被為「公孫樹」，意指祖父栽種，孫子才能收穫，是北部少數能見到銀杏群植的地點，入秋時分常吸引遊客駐足欣賞。
花卉試驗中心林育正主任表示，除楓樹與銀杏外，園區著名的茶花也陸續綻放，而最早迎來花期的是「茶梅」，走入茶梅花間，可聞到淡雅清香，其花香不濃烈、不張揚，卻帶來冬日特有的沉靜與溫暖。茶梅多為柔粉色系，姿態清新雅緻，與茶花最大的不同在於落花方式，茶花多整朵掉落，而茶梅則以片片花瓣輕落，故在花季漸深，花瓣隨著風落，樹下鋪滿落瓣，形成一種自然而柔美的景象。
提醒欲上山的民眾，陽明山區道路狹窄、停車空間有限，建議多加利用大眾運輸工具。可搭乘公車 260、303、紅5、小15、681，或皇家客運金山線（1717），於「山仔后派出所站」下車，往下山方向步行約 5 分鐘即可抵達鄰近加油站的花卉試驗中心。在休閒假日在陽明山郊遊踏青，也為生活增添一份「悠閒」與「溫度」。
以上圖片：台北市政府花卉試驗中心提供
其他人也在看
傳中國赴日機票「取消近50萬張」 旅日達人：大家應該知道要做什麼了吧
中國北京當局不滿日本首相高市早苗的「台灣有事說」，對中國公民發出公告要求「避免赴日」，中國3大國籍航空也開放免費取消機票。今（18日）有消息指出，截至目前已有超過49萬張赴日機票被取消。旅日達人林氏璧分析，若情勢持續緊張，退票的人可能越來越多，「大家應該知道要做什麼了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的
不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的EBC東森新聞 ・ 1 天前
「命中注定我愛你」取景地飄臭味！韓客崩潰 多年未清理
石門水庫薑母島因偶像劇「命中注定我愛你」聲名大噪，吸引眾多遊客前往一探究竟。這座被群山環繞、有著船隻停靠和釣魚人影的小島，去年吸引了超過8萬名遊客。然而，近期有韓國觀光客反映島上出現惡臭問題，經調查發現是因化糞池6年未清理所致。目前相關單位已迅速處理，但島上部分設施老舊問題仍待解決，以維持觀光品質及居民生活環境。TVBS新聞網 ・ 3 天前
抵制行動開始！ 大陸多家旅行社已停賣赴日產品
日本首相高市早苗的「台灣有事論」，持續發酵，就在大陸外交部與大陸文旅部，一方面提升對日本的旅遊警示，一方面警告大陸民眾，不要去日本旅遊之後，日本共同社報導，大陸方面已經有多家大型旅行社，從今（17）日中廣新聞網 ・ 1 天前
(影) 難得中日看法一致! 中宣布旅遊禁令 日大力支持 「斯坦」兄弟也專刁陸客
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前出席國會質詢時，強調「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」，暗示日本可能動用「集體自衛權」介入台海衝突，相關言論引發中國官方強烈不滿。為了對日本旅遊業進行報復，北京當局近期發布公開建議，呼籲中國民眾暫時停止赴日旅遊。沒想到，該項建議不只遭到中國民眾無視，還得到日本網友的廣泛支持，希望中國全面禁止不遵守國際禮儀的國民出國旅遊。 推主「墓碑科技」透過 X 發布推文指出，為了反制高市早苗的涉台言論，中國外交部近期提出公開建議，以「可能涉及人身安全重大風險」為由，要求國內民眾停止前往日本旅遊，並向國內航空公司施壓，要求免費取消飛往東京、大阪等地的航班，試圖打擊日本的觀光旅遊產業。隨後，中國東方航空也呼應政府要求，免費開放民眾取消或更改 15 日至月底的赴日機票。 因有中國遊客不守規矩搞破壞，日本神奈川縣鐮倉市的知名溫泉場所「稻村崎溫泉」特別用中文告知中國遊客要遵守泡湯禮儀。 圖 : 翻攝自大河報 然而，在相關消息公布後，許多日本民眾卻感到十分開心，認為中國政府限制民眾赴日旅遊的政策，可能大幅改善日本民眾的生活水準。「墓碑科技」表示，雖然相關政策可能新頭殼 ・ 1 天前
高市早苗惹怒中國！逾49萬張赴日機票遭取消 估損失42億
日本首相高市早苗挺台言論激怒中國，雙方外交衝突升溫，中國日前祭出抵制赴日旅遊的提醒，不少航空公司宣布提供取消機票的服務。外媒報導指出，自上週六（15日）以來，中國航空公司記錄顯示有49.1萬張飛往日本的機票被取消，占總數約32%。鏡報 ・ 1 天前
交通部觀光署十大觀光亮點獎出爐 阿里山二延平步道、武陵農場...TOP 10必去台灣景點一次看！｜【旅遊攻略】
交通部觀光署攜手中央部會、地方政府與民間團體，共同推動第2屆「觀光亮點獎」，從全台52個單位推薦的191處特色景點中，經百萬民眾票選與專家評審，選出「十大觀光亮點」與「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」、「最佳人氣」等32項榮耀。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 小時前
普發1萬》圓山飯店祭「放大術」 市景房買2送2驚喜優惠
圓山大飯店加碼推出「萬元放大術」住房專案，讓旅客即日起用萬元就能加倍有感。台北圓山以「萬元有找」為主軸，雙人入住天際客房，每房每晚9900元，可一次享受地標級夜景、星級宵夜與文化導覽之旅。中時新聞網 ・ 20 小時前
黑鑽卡會員福利再加碼 好市多推泰國度假村住宿優惠
好市多近期與泰國安納塔拉度假會（Anantara Vacation Club）攜手合作，推出黑鑽卡會員專屬的豪華Villa住宿優惠方案，在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」引發熱烈討論，不少會員看到優惠內容後直接改變原訂的旅遊計畫。品觀點 ・ 6 小時前
獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先
獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先EBC東森新聞 ・ 18 小時前
嘉縣徵阿里山旅遊示範員及試玩員 抽英迪格萬元雙人住宿券
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府將於元旦清晨舉辦「2026阿里山日出印象音樂會」，活動免門票入場，只需台灣好報 ・ 1 天前
晶泉丰旅迎春住房開放！早鳥優惠、加贈燕窩禮盒，海陸鍋物再加碼
晶泉丰旅的春節住房方案自開放預訂以來便話題十足，礁溪與北投兩館同步推出「一泊一食」與「一泊二食」雙版本，雙人同行每房每晚最低11,800元起，不論想泡湯放鬆、想圍爐團聚，都能找到最合適的住宿形式。更吸引人的是，凡於12月12日前預訂一泊一食方案，即可獲贈市價逾千元...styletc ・ 1 天前
野柳里步道 山海美景盡收
新北市萬里區「野柳里登山步道」是新北市觀光旅遊局「山海同框」秋日遊程中的亮點之一，全長約1公里的步道沿途林蔭翠綠，2處觀景平台可眺望野柳漁港與海岬壯麗景致，無論是攜家帶眷或獨自漫步，都能在輕鬆的節奏中，感受北海岸的自然魅力與靜謐氛圍。中時新聞網 ・ 1 天前
走訪新北芒花景點 賞季節限定銀白花海
記者李佩玲／專題報導 每年秋末冬初是芒花盛開的季節，新北市多處山巒都披上銀白芒花，如擁有360度無敵視野的「報時山登山步道」、既能賞景又兼具人文知性的「草嶺古青年日報 ・ 15 小時前
〈中華旅遊〉春節暢遊 山上人家觀雲賞櫻
記者林怡孜∕台南報導 春節假期即將到來，正是安排親山賞花、感受森林芬多…中華日報 ・ 18 小時前
馬管處推廣徒步旅遊 鼓勵旅客深入探索馬祖 (圖)
馬祖國家風景區管理處18日表示，推行淨行計畫開發了遍及全縣4鄉5島的徒步旅遊路線，盼旅客到馬祖，以徒步深入探索島嶼自然生態、戰地歷史與人文風情。圖為民眾在東莒島徒步旅遊。中央社 ・ 20 小時前
嘉縣4大景點獲觀光亮點獎 12/6-7部落旅遊節推限時加碼抽大獎
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】交通部觀光署日前公布第二屆「觀光亮點獎」，嘉義縣表現亮眼，共有4處景點獲獎。在「台灣好報 ・ 1 天前
2025花蓮太平洋溫泉季11/22起登場 瑞穗與安通溫泉、5大亮點、主題市集、集章活動、交通資訊一次看！
「2025花蓮太平洋溫泉季」活動將自11月22日至12月21日在花蓮瑞穗溫泉區與玉里安通溫泉區登場。以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」兩大百年溫泉為核心，結合「繁花盛開」IP意象打造融合文化底蘊與健康療癒，帶領旅人泡進自然、走進縱谷的雙泉慢旅。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
泰國觀光走向高質化 南韓遊客週增16%躍升第5大客源
泰國旅遊業今年面臨遊客人數下滑但收入維持高檔的特殊現象。根據旅遊和體育部數據，1月至11月16日共接待2,827萬外國遊客，年減7.18%，卻仍創造1.308兆泰銖收入，馬來西亞穩坐第一大客源國。VISION THAI看見泰國 ・ 3 小時前