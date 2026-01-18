即時中心／潘柏廷報導

最新消息，台北市陽明山今（18）日上午發生一起火燒車事故。據了解，一名51歲蘇姓女駕駛，開著白色小客車行經至士林區光華路30號前時，驚見引擎蓋冒出陣陣濃煙不明原因自燃，立即停靠後並將同行1名乘客帶下車，車輛便隨後起火燃燒；警消獲報後立即派遣人力管制，並成功將火勢撲滅，所幸現場無人員傷亡。

台北市士林警消今日上午11時29分獲報，陽明山發生小客車火燒車事故，立即派遣相關人力救援管制，所幸到場後將火勢撲滅，並無人傷亡。

廣告 廣告

經了解，原來是一名51歲蘇姓女駕駛，行駛白色小客車行經至士林區光華路30號前時，驚見引擎蓋冒出陣陣濃煙不明原因自燃，立即將車輛停靠路邊，並帶同車上乘客1名迅速下車逃生。

隨後車輛起火燃燒，員警獲報趕抵現場，見火勢猛烈，立即拉起封鎖線實施警戒，並於周邊路口疏導交通、管制人車靠近，避免波及路過民眾；經通報119消防人員到場灌救後火勢順利撲滅，現場無人員傷亡。

快新聞／陽明山火燒車事故！驚見引擎冒濃煙 駕駛急帶乘客下車保住一命

陽明山今日發生一起火燒車事故。（圖／民視新聞翻攝）

對此，士林分局呼籲，駕駛人上路前應做好車輛保養與檢查，務必確認「車輛狀況；若行駛中發現車輛有異狀（如異味、異音或冒煙），應立即停靠安全處所並下車避難，撥打110或119求助，以維護自身及他人行車安全。

原文出處：快新聞／陽明山火燒車！駕駛驚見引擎冒濃煙 急帶乘客下車保住一命

更多民視新聞報導

檢偵辦軍人「收紅錢」拍「投誠影片」 才溯源追查到《中天》主播林宸佑

花蓮光復鄉洪災釀19死 罹難家屬告縣長徐榛蔚「廢弛職務」

暗夜惡火！桃園1七層建築凌晨遭祝融 駭人畫面曝光了

