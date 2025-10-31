陽明山秋天小旅行 紫明溪步道輕鬆走

〔記者何玉華／台北報導〕秋天小旅行，不見陽明山的滿山芒草花，也有可以享受被森林與溪流環抱的山林步道；台北市大地工程處表示，陽明書屋公車站旁陽金公路、中興路交叉口平台，是「紫明溪步道」入口，鋪面採用回收木屑鋪設，全程路線平緩，環形走一圈僅需半小時。

大地處指出，天氣微涼，「紫明溪步道」正展現迷人的風貌；全程路線平緩，感受綠蔭下陽光被層層枝葉濾去，只留下閃爍的光影與舒適涼爽，到了深秋，還能看到層層楓紅，非常美麗，是很適合各年齡層的輕鬆宜人健行路線，環形走一圈僅需半小時。

大地處建議，若想延伸行程，可以將紫明溪步道串聯周邊的陽峰古道或湖田國小步道等，一次走訪不同風景；也可以往北一路走到小油坑，登高望遠。乘著初秋的涼風，踏著山林的節奏，在城市近郊收獲一場充滿季節感的健行體驗。

大地處說，紫明溪步道鋪面採用回收木屑鋪設，柔軟的木屑路徑讓雙腳走來舒適防滑，也融入自然環境，成為動植物友善的生長空間。沿著溪畔前行，偶爾會聞到硫磺氣息，那是溪谷裡天然溫泉的氣息。而為了減少破壞，步道沿線採用乾砌塊石代替水泥來穩定土坡、減少沖蝕，也留下更多空間給溪流與生態。

