陽明山突爆大火！空品儀器鋰電池爆燃釀災 承包商認錯免起訴

陽明山突發「鋰電火」空勤直升機急灑6噸水滅火，真相竟是感測器電池沒換釀禍。（圖 ／翻攝畫面）

陽明山國家公園小油坑4月14日驚傳大，火現場火勢猛烈、濃煙直竄天際，火焰一路往七星山方向蔓延，燒得遊客人心惶惶，經消防人員與空勤總隊全力搶救，歷經超過5小時奮戰，終於撲滅這場山火，事後檢方調查才揭露，這場火災的「元兇」竟是國科會國家實驗研究院架設的空氣品質感測儀器中，一顆長期未更換的鋰電池！

根據不起訴書顯示，任職於璞倍科技股份有限公司的鄭姓男子，自2022年受國家高速網路與計算中心委託，負責維護小油坑區的空氣品質監測設備，由於該區屬火山地形，空氣中含有高濃度硫磺與腐蝕性氣體，導致鋰電池外殼長期受損、腐蝕嚴重。最終因電池不堪負荷，自燃引發火災，釀成陽明山地區一場突如其來的「科技火警」。

北投區竹子湖路69號附近的山坡當日上午11點17分起火，火勢迅速向周邊山頭延燒。北市消防局緊急出動32輛消防車、91名人員到場灌救，並調派2架無人機空拍偵查火場，由於現場地勢陡峭、水源不足，消防隊隨即向空勤總隊請求支援。黑鷹直升機NA-709緊急投入救災，共執行3趟任務、灑水6噸，成功壓制火勢蔓延。

經調查後，鄭姓負責人坦承疏失，已代表公司與國研院達成和解，檢方考量他態度良好、無前科，最終以不起訴處分結案，雖無人傷亡，但這場意外也成為警示，提醒相關單位在維護設備時，千萬不能忽略安全細節，否則再先進的科技也可能變成「隱形火種」。

