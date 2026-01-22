陽明山箭竹筍產季將至 新北開放申辦採筍證 最長有效2年

箭竹筍。（圖／農業局）

小油坑往七星山主峰瞭望小觀音山方向的矢竹林。（圖／陽管處）

隨著陽明山箭竹筍產季即將到來，新北市政府提醒，符合資格的農民即日起可向所在地區公所申辦採筍證，合法進入陽明山國家公園指定區域採集箭竹筍。相關證件有效期限長達2年，採筍期間分為春、秋兩期，市府也呼籲民眾遵守規定、注意山區安全，兼顧生態保育與人身安全。

新北市農業局指出，申請採筍證須具備農民身分，並持有農地位於陽明山國家公園範圍內，或設籍於淡水、三芝、石門、金山及萬里等5區、共12個里。符合資格者包含農民本人、配偶及年滿18歲的直系親屬，每戶最多可申請4人，證件限本人使用，不得轉讓或租借，違規者將取消資格3年。

市府說明，箭竹筍開放採集時間分為兩個時段，第一期為每年2月15日至4月15日，第二期為8月1日至9月30日，採筍範圍僅限於陽明山國家公園的一般管制區及特別景觀區，其餘區域均不得任意採集，以維護山林生態。

農業局表示，箭竹筍生長於中高海拔山區，屬低熱量食材，富含鈣、鐵及維生素A、C，是春季常見的山產美味，但因採集地點多位於山區，提醒民眾上山前應留意國家公園公告的潛在危險區域，避免獨自進入不熟悉路線，並隨身攜帶採筍證以備查驗，確保採筍行為合法又安全。

