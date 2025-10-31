陽明山紫明溪木屑步道 微旅行享受森林與溪流的環抱

天氣微涼，陽明山上的「紫明溪步道」正悄悄展現它的迷人風貌。這條藏身山林的步道，入口就在陽明書屋公車站旁，交通便利，下車就能在臺北市輕鬆展開一段被森林與溪流環抱的小旅行。

紫明溪步道鋪面採用回收木屑舖設。圖/台北市政府

紫明溪步道鋪面採用回收木屑舖設。柔軟的木屑路徑不僅讓雙腳走來舒適防滑，也融入自然環境，成為動植物友善的生長空間。沿著溪畔緩緩前行，偶爾傳來陣陣硫磺氣息──那是溪谷裡天然溫泉的氣息，為旅程添上一份獨有的記憶。為了守護這片山林，步道沿線採用乾砌塊石代替水泥來穩定土坡、減少沖蝕，也留下更多空間給溪流與生態，讓自然以自己的節奏生長。

廣告 廣告

溫泉露頭。圖/台北市政府

紫明溪全程路線平緩，如果只環形走一圈僅需半小時，綠蔭下陽光被層層枝葉濾去，只留下閃爍的光影與舒適涼爽，各年齡層都能享受輕鬆宜人的健行體驗，到了深秋時節還能看到層層楓紅，非常美麗。如果想延伸行程，不妨將紫明溪步道串聯周邊的陽峰古道或湖田國小步道等，一次走訪不同風景；也可以往北一路走到小油坑，登高望遠。乘著初秋的涼風，踏著山林的節奏，在城市近郊也能收穫一場充滿季節感的健行體驗。