陽明山芒草披上金衣 黃金博物館金工流轉

11月的北台灣，從山巒到海港都披上金色的秋衣。台北陽明山芒草隨風搖曳、瑞芳山城餘韻悠長、新北黃金博物館歡慶21週年、萬里蟹產地祭壓軸登場。雙北市以4大地方特色，共同串起一場季節限定的金色旅程。

秋意正濃，陽明山的芒草海悄悄鋪滿山坡，「台北大縱走」第2段(二子坪至小油坑)與第3段(小油坑至風櫃口)，皆是賞芒的最佳路線。步道沿途箭竹林與金色芒草交織如詩，登上海拔1,092公尺的大屯山主峰，可遠眺台北盆地與淡水河口，午後斜陽映照出絲綢般的光澤。台北市政府提醒，山區氣候多變，民眾登山前應備妥防風防寒衣物，並可搭乘捷運轉乘108公車抵達登山口，展開低碳健康的賞景之旅。

位於瑞芳的「新北市立黃金博物館」，正以「金工新展x音樂會」歡慶21週年，推出全新常設展《金工流轉：傳統與當代的交會》，以典藏金飾與現代金工作品對話，展現金屬工藝的傳承與創新。

11月8日至9日週末，現場安排「館慶導覽」、「金水微醺」、「昇坑串連」等系列活動，遊客參與導覽即可獲得限量贈品。同時找來樂妃樂團演出「金瓜石隨想曲」、「九份情歌」等經典曲目，讓旅人於音樂與光影間，細品礦山的文化深韻。

回望春季的瑞芳桐花祭，也為山城留下美麗印記，花季雖已落幕，但四腳亭仍是旅人造訪的慢旅熱點。不僅交通便利，更有日治時期遺跡與溫暖人情美食，「橋頭排骨麵」、「南瓜乳酪蛋糕」都是必嚐的山城風味。四腳亭結合自然與人文，朝著「慢旅山城」品牌邁進，力邀民眾春賞桐、夏踏青、秋嚐味、冬賞霧，細細感受山城的悠然節奏。

秋收時節不止山林金黃，海岸也上演「鱻」味盛宴，萬里蟹產季最受期待的「活蟹福袋」特賣，將於11月8日在野柳假日活蟹市集限量開賣，兩斤399元的超值福袋一早開搶。現場舉辦「捕蟹趣」與「漁村漫慢遊」2大體驗活動，帶著民眾乘船出海、探訪漁村、了解捕蟹文化。讓旅人走入產地，親身體驗萬里蟹從海洋到餐桌的旅程。

