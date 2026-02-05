陽明山花季今開幕! 市府祭交通管制因應人潮

生活中心／綜合報導

每年冬末春初，賞櫻肯定不能少，今年的陽明山花季從今天開始展開，一路到3月15號，為期39天。不過也因應賞花人潮，市府也祭出交通管制，尤其假日，上山民眾需要多留意。

賞花民眾：「123耶！」粉色櫻花在眼前，怎麼能放過手機相機，還有民眾有備而來，整套和服直接穿上山。陽明山花季，5號正式展開，一直到過年後，為期39天，從櫻花、杜鵑到茶花等等，一路賞花到3月15號。只是為了因應賞花人潮，也祭出交通管制。北市公運處副處長黃如妙：「我們在復興橋頭跟至善路二段，有做上山的交通管制，是從早上七點到下午四點，這期間我們希望大家還是能利用大眾運輸。」

陽明山花季開跑櫻花開約五成 市府祭交通管制因應賞花人潮

陽明山花季今展開。（圖／民視新聞）

例假日從早上八點到下午六點，擴大從湖山路一段到陽金公路，實施往北單行，另外中橫街以北的紗帽路則是從早上七點開始禁止車輛進入。不過不只花鐘必須打卡，同樣在陽明山的平菁街已經櫻花盛開。民視記者周容萱：「不只陽明山花季已經展開，現在在陽明山平菁街42巷，櫻花巷之所以稱作櫻花巷，就是因為您可以看到現在已經開了八九成左右，所以很多人平日都來賞花。」

陽明山花季開跑櫻花開約五成 市府祭交通管制因應賞花人潮

因應陽明山花季開始，北市府祭出交通管制。（圖／民視新聞）

賞花民眾：「我連續來了大概四五年，我上禮拜就看上面有寫還沒滿開，大概五六成，我就想說隔一個禮拜來。」賞花民眾：「天氣好 感覺人也比較少，前幾天人真的很多。」比較剛好平菁街「寒櫻」率先盛開，陸續還有二月中旬的山櫻花、八重櫻，中下旬的昭和櫻，以及三月登場的吉野櫻。春暖花開，感受浪漫粉紅氛圍。

















