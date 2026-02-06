陽明山花季揭幕 櫻花溪流區「山櫻花」已綻放5成！



陽明山花季揭幕，春櫻是猶如一曲「陽明春曉」！

旅遊經 洪書瑱報導

陽明山花季是台北春季最著名的賞花活動，今(2026)年陽明山花季已正式揭幕，花季展期至 3 月15日止，今年花季以「春光花語」為主題，透過花卉景觀、竹編裝置與感官體驗的整合，其中櫻花季於2/5起– 3/15，山櫻花、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻等櫻陸續綻美，而3 月份時由杜鵑花接棒，而目前陽明公園在櫻花溪流區，山櫻花目前約開 5 成，邀請遊客走進陽明山，在山林之中感受春天甦醒的節奏，重新認識城市花季的多元樣貌。

山櫻之美







花鐘







櫻花溪流區山櫻已開5成





陽明山花季一直是臺北市最具代表性的春季活動之一，每年櫻花、杜鵑、茶花等花卉依序綻放，形塑城市中獨有的山林花景。今年在延續賞花傳統的同時，也嘗試跳脫以往活動形式，將工藝創作、氣味記憶與永續理念納入整體策展思考，為花季注入嶄新的文化層次。而目前的主角由櫻花擔當，除了櫻花溪流區，山櫻花5成花開外，若氣候穩定，2 月中旬在蔣公銅像區、第二停車場水濂洞則由八重櫻接棒出極；2 月下旬，分布於噴水池、王陽明銅像區，則換昭和櫻接力，之後3 月上旬由在吉野櫻壓軸。









裝置藝術迎光上行





而今(2026)陽明山花季特別邀請臺灣竹工藝藝術家林靖格老師參與創作，於陽明公園周邊展出兩件大型竹編裝置藝術作品《花開向好》與《迎光上行》。林靖格近年活躍於國內外藝文與設計領域，並榮獲美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）概念設計類及景觀設計類鉑金獎肯定。其創作以竹材為核心，回應自然與環境議題，將傳統工藝轉化為具有當代美感的公共藝術形式，與花季「自然共生」的精神相互呼應，成為今年花季中極具特色的藝術亮點。





藝術作品，由藝術家以「在地工藝 × 自然景觀」為創作核心，讓作品不只是被觀看，而是成為民眾行走其間、可近距離感受的風景。其中，《花開向好》以「陽明山三種高度辨識的花卉記憶」為起點，取材自櫻花、茶花與向日葵，整體展示以「花田」的概念鋪展，依場域動線安排花株高度與密度，讓觀者在行走之間感受花勢起伏。另一件作品《迎光上行》則以金色質感作為整體色彩設定，金色不僅與竹材本身的米黃色調自然銜接，也呼應花季於農曆年後展開的節慶氛圍，使作品在空間中呈現溫潤、和諧且富有祝福意象的視覺效果，成為串聯花季動線的重要空間節點。

除了視覺上的花景呈現，今年陽明山花季首度攜手臺灣最大的香氛製造單位──亞洲香研所，推出「陽明山花季 × 亞洲香研所」跨界聯名企劃，將氣味正式納入花季體驗，開創城市花季嶄新的感官敘事。雙方共同開發專屬於陽明山的聯名香氛禮品，以嗅覺作為媒介，讓民眾得以在日常生活中持續延伸對花季的記憶與情感連結。聯名款特別從陽明山的自然環境、花卉意象與山林氣息中汲取靈感，將春日花季轉化為可被保存、被分享的氣味作品。這項合作不僅止於紀念品的開發，更是一場以「味道引領記憶」為核心的跨界合作，透過香氛設計，重新定義城市花季與民眾之間的互動關係，也讓今年的陽明山花季，結合了花景、工藝、氣味等，來展現融合感官體驗、文化深度與生活美學的全新花季樣貌。

台北市公園處特別提醒，山區停車位有限，建議民眾多利用大眾運輸前往，並共同維護花卉景觀與環境整潔，讓美好的春天得以延續。更多活動資訊與花況更新，請至「花 IN 台北」官網(https://flowersfestival.taipei/)或陽明山花季官方粉絲專頁查詢。另欲了解台北各地賞櫻資訊，可至台北市賞櫻地圖(https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Kp2y1_aX0LNg68y66CcfL3WawkbELU8&ll=25.071690686770083%2C121.55251349999999&z=12)查看！



圖片：臺北市政府工務局公園處提供








