陽明山花季開幕 竹編裝置藝術、香氛新亮點

2026 年陽明山花季今(5)日在陽明山花鐘廣場正式揭幕，花期至3月15日共39天。(記者田裕華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕2026年陽明山花季今(5)日在陽明山花鐘廣場正式揭幕，花期至3月15日共39天。今年以「春光花語」為主題，整合花卉景觀、竹編裝置與感官體驗，邀請竹工藝藝術家林靖格參與，創作《花開向好》與《迎光上行》兩件大型竹編裝置藝術作品，將是今年花季中的一大亮點。

出席開幕式的台北市副市長張溫德表示，陽明山花季一直是台北市最具代表性的春季活動之一，每年櫻花、杜鵑、茶花依序綻放，形塑城市中獨有的山林花景。今年在延續賞花傳統的同時，嘗試將工藝創作、氣味記憶與永續理念納入，希望為花季注入新的文化層次。

廣告 廣告

公園處邀請台灣竹工藝藝術家林靖格參與，在陽明公園周邊展出兩件大型竹編裝置藝術作品《花開向好》與《迎光上行》。林靖格近年活躍於國內外藝文與設計領域，並榮獲美國繆思設計大獎(MUSE Design Awards)概念設計類及景觀設計類鉑金獎肯定。他的創作以竹材為核心，回應自然與環境議題，將傳統工藝轉化為具有當代美感的公共藝術形式，與花季「自然共生」的精神相互呼應，成為本屆花季中極具特色的藝術亮點。

林靖格以「在地工藝×自然景觀」為創作核心，《花開向好》以「陽明山三種高度辨識的花卉記憶」為起點，取材自櫻花、茶花與向日葵，整體展示以「花田」的概念鋪展，依場域動線安排花株高度與密度，讓民眾行走其間感受花勢起伏；《迎光上行》以金色質感作為整體色彩設定，不僅與竹材本身的米黃色調自然銜接，也呼應花季在農曆年後展開的節慶氛圍，讓作品在空間中呈現溫潤、和諧且富有祝福意象的視覺效果，成為串聯花季動線的重要空間節點。

除此之外，花季首度攜手台灣最大的香氛製造單位──亞洲香研所，推出「陽明山花季×亞洲香研所」跨界聯名企劃，雙方共同開發專屬於陽明山的聯名香氛禮品，以嗅覺作為媒介，將春日花季轉化為可被保存、被分享的氣味作品。

公園處處長藍舒凢表示，2026 陽明山花季以「永續、低碳、環境友善」為核心主軸，從裝置藝術材質選擇、活動規劃到宣傳品製作，皆納入環保思維。竹編裝置選用天然材料創作，香氛體驗強調節制製作與自然意象，活動設計亦鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具上山，減少對山區環境的負擔。

2026 年陽明山花季今(5)日在陽明山花鐘廣場正式揭幕，花期至3月15日共39天。(記者田裕華攝)

2026 年陽明山花季今(5)日在陽明山花鐘廣場正式揭幕，花期至3月15日共39天。(記者田裕華攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

圖輯》陽明山花季今開幕 花鐘旁櫻花開滿近五成

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

流浪到台南！7旬老翁借住牛舍近10年

陳宗彥疑腦中風住進加護病房 院方：狀況控制中、仍需觀察

