陽明山花季2/5登場！花海、裝置藝術、光影表演全攻略

春天就該上山賞花！2026陽明山花季將於2月5日在陽明公園花鐘前廣場正式揭幕，一路持續至3月15日，長達6週，開幕式將於當日上午10時30分至11時30分舉行，民眾不妨走進陽明山，感受春季山林的生活風景。

陽明山花季是台北市每年春季最受期待的賞花盛事，櫻花綻放美不勝收。（圖／台北市府提供）

陽明山花季是台北市每年春季最受期待的賞花盛事，吸引大批市民與遊客上山朝聖。今年花季期間，櫻花、杜鵑、水仙等多樣花卉將陸續綻放，搭配園區地形與景觀，形塑出層次豐富的春日花景，展現陽明山獨有的自然魅力，是春遊踏青的絕佳選擇。

廣告 廣告

本屆花季一大亮點是裝置藝術家林靖格的竹編創作，以竹編藝術回應陽明山的自然環境。藝術家以材料哲學為創作核心，透過竹編工藝探索人與自然之間的感知關係，將傳統工藝轉化為當代空間語言。花鐘廣場周圍將展出兩件竹編裝置藝術作品，民眾可以走入作品，近距離感受藝術與自然交織的氛圍。

藝術家林靖格以竹編藝術回應陽明山的自然環境。（圖／台北市府提供）

想深度體驗陽明山之美，別錯過「陽明山低碳後花園特展」。特展以「尋找與發現」為主軸，透過大型延伸式插畫，將陽明山的代表地標、花季景觀、人文生活與植物角色整合成一幅可自由探索的春日風景。觀眾可從入口的故事牆出發，透過互動方式在展區中尋找專屬角色，在輕鬆漫遊的過程中，體驗永續理念所傳遞的自然與生活意涵。

喜歡戶外活動的民眾，花季期間可參加清山淨水假日活動，實際走入園區參與環境維護行動，用行動親近山林。三月還有「湖山光影X學校表演活動」，結合自然景觀與學校表演團隊演出，從午後到夜晚時段，呈現山林光影變化下的多元展演風貌，讓花季不只是賞花，更是融合生活、藝術與社群的公共場域。

規劃一日遊的民眾還能順遊台北燈節。2026台北燈節將於2月25日至3月15日在花博展區登場，民眾可搭乘公車260、260區，上陽明山賞花、下山賞燈，一趟行程體驗雙重感動，玩遍台北春季兩大盛事。

交通與參觀小提醒

陽明山地區停車空間有限，建議民眾多搭乘大眾運輸工具前。可搭乘捷運至劍潭站，轉乘公車260、303、紅5等路線，或至花季官網查詢更多交通資訊，讓您的賞花之旅更加順暢舒適。

更多資訊上網查詢

花IN台北官網：https://flowersfestival.taipei/

陽明山花季臉書專頁：陽明山花季FB

陽明山花鐘廣場地址：台北市北投區湖山路二段26號

延伸閱讀

台64線悲劇！Bolt駕駛涉丟包替代役男 平台：無行車紀錄器影像

「2次關門聲」揭冷血行徑！司機目睹役男倒臥棄之不顧

學霸替代役命喪台64！同梯曝他個性溫和：難相信有衝突