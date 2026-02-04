陽明山花季2/5起開張 交管搭車攻略一次看

今(2026)年陽明山花季自2月5日開幕至3月15日止，展期長達39天，期間橫跨春節與228連假，預估將吸引大量賞花人潮。為降低山區交通負擔，台北市政府規畫例假日交通管制與動線調整，並同步加開花季公車與無障礙接駁服務，並建議民眾結合捷運走春祈福與市區商圈行程，搭乘大眾運輸輕鬆暢遊台北。

陽明山花季期間平日維持中興路花鐘至陽明書屋路段單行措施，並於花鐘至瀑布間設置人車分道，湖山路二段紅線禁停時間延長至晚間8時；例假日則視車流狀況實施較大範圍交通管制，包括湖山路、勝利街口、紗帽路及中橫街部分路段，限制一般車輛通行，並引導車流改道下山。

為滿足賞花交通需求，台北市公共運輸處已協調客運業者，自2月6日至6月21日闢駛124、130及131路花季專車，其中130路行駛至3月15日止；128路公車則自3月16日起延駛竹子湖地區。賞花民眾可於捷運石牌站轉乘小8、128路，北投站轉乘小9、129路，劍潭站搭乘111、紅5路，台北車站則可搭260及1717路公車直達陽明山各賞花景點。

針對行動不便族群，花季與海芋季期間每日8時至17時，於陽明山花鐘停車場提供定點小型復康巴士接駁服務，往返陽明書屋、二子坪、竹子湖、擎天崗及冷水坑等景點，讓更多民眾能安心親近山林、欣賞春日花景。

台北市北投分局提醒，春節連假期間行車務必遵守「減速、停看聽」原則，路口禮讓行人、避免酒駕。山區停車空間有限，民眾可先搭捷運至劍潭、北投或石牌站轉乘公車上山，避免塞車影響遊興。

除了上山賞花，北市府也推薦民眾善用捷運規畫春節走春行程。捷運沿線串聯多座知名廟宇與商圈，如行天宮、艋舺龍山寺、松山慈祐宮、大龍峒保安宮、霞海城隍廟及關渡宮，參拜祈福後可順遊夜市與老街，感受城市文化脈動。

喜愛登高賞景者，可搭乘捷運轉乘纜車或公車前往指南宮、碧山巖及烘爐地南山福德宮，祈福之餘欣賞台北盆地景色。春節期間不妨避開開車人潮，搭捷運走訪心中山商圈、中山與東區地下街、西門地下市，逛街購物、品嘗美食，讓假期行程更加輕鬆自在。更多賞花、走春、交通與美食資訊，可透過「台北捷運Go」App查詢，以最順的方式玩遍台北。

陽明山交通管制點及動線管制，如下圖：

