陽明山花季2/5開幕 北投警公布交管攻略

記者古可絜／臺北報導

2026年陽明山花季自2月5日開幕至3月15日，為期39天，期間適逢春節及228連假，預估將湧現賞花人、車潮，為避免造成陽明山地區及周邊道路交通衝擊，北投警規劃交通管制疏導勤務，預計花季期間例假日實施交通管制措施，並視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍。

平日管制部分，中興路花鐘至陽明書屋維持由花鐘往陽明書屋方向單行，車輛僅准由陽明書屋往陽金公路方向單行；中興路（花鐘至瀑布間）設置人車分道設施；湖山路二段（花鐘停車場至峰頂橋）禁停紅線時段由原6至17時調整為6至20時。

假日管制則為湖山路、勝利街口7時至18時禁止車輛進入勝利街；湖山路8時至18時禁止車輛由花鐘廣場往陽金公路方向行駛，並導引行車動線經東昇路下山或由中興路接陽金公路續往仰德大道；紗帽路（往湖山路方向）、中橫街口7時至18時禁止車輛進入，以上管制路段公車除外。

北投警呼籲，春節期間至陽明山區觀光景點遊玩，因山區停車空間有限，民眾可多利用大眾運輸系統，先搭乘捷運到臺北車站、劍潭站、北投站，再轉乘公車上陽明山各大賞花景點，以免因塞車或停車不易而影響遊玩興致。

