陽明山賞花避免陷車陣 39天花季注意交管、接駁

〔記者何玉華／台北報導〕2026陽明山花季今(5)起開幕，將持續至3月15日止，共計39天，適逢春節及228連假，預計湧現賞花人潮。因陽明山地區道路路幅及停車場有限，花季期間實施彈性交通管制，連續假日仰德大道上山管制點為復興橋頭、至善路二段1巷巷口，管制時段延長為上午7點到下午4點，下山管制點為陽明路一段與中橫街口，管制時段為下午2點到下午6點。

警察局北投分局說明，花季期間每日管制中興路花鐘往陽明書屋方向單行，中興路(花鐘至瀑布)設置人車分道設施，湖山路二段(花鐘停車場至峰頂橋)禁停紅線時段由原本的上午6點至下午5點，延長到晚上8點。

假日除公車以外，其他車輛都管制進入。湖山路、勝利街口上午7點至下午6點，禁止進入勝利街；湖山路上午8點至下午6點，禁止由花鐘廣場往陽金公路方向行駛；並導引行車動線經東昇路下山或由中興路接陽金公路續往仰德大道；紗帽路往湖山路方向、中橫街口北投分局公園派出所旁，上午7點至下午6點禁止進入。

交通局表示，花季期間，花鐘停車場僅限公車及持有身心障礙停車證或懸掛身心障礙車牌車輛進入。陽明山立體停車場及第二停車場等2處，停車費率調高，建議開車的民眾，先將車輛停放至士林或北投地區停車場，再至臨近捷運站轉搭公車上陽明山；百齡高中停車場及福林公園停車場，提供停車轉乘公車上山民眾，當日當次停車前3小時免費優惠。

花季期間提供花季公車服務，行駛路線可在大台北公車網查詢及透過台北市民當家熱線1999 詢問相關訊息。

