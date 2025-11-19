陽明山限定秋景 賞楓、觀銀杏、看茶梅

記者古可絜／臺北報導

秋天不只是落葉的季節，也有花朵悄然綻放，此時正值陽明山花卉試驗中心秋季美景登場，黃金楓與銀杏紛紛換上新裝，金黃色葉片隨風搖曳，陽光灑落時宛如星光，為園區增添溫暖而活潑的氛圍，而在茶梅區內，粉嫩茶梅也如期綻放，歡迎民眾把握晴朗天氣，享受輕鬆愉快的秋日小旅行。

陽明山花卉試驗中心園內栽植有黃金槭，通稱黃金楓，雖然不像滿山楓林般壯闊，但位在步道旁的黃金楓，呈現靜謐而詩意的風景，深受遊客喜愛。生態池畔的銀杏同樣是園區亮點，銀杏屬落葉闊葉喬木，其扇形葉片在種子植物中相當獨特，具有一般裸子植物少見的闊葉型態，每到秋季葉片逐漸轉為金黃色，是攝影者取景的焦點。

廣告 廣告

除楓樹與銀杏，園區著名的茶花也陸續綻放，而最早迎來花期的是「茶梅」，走入茶梅花間，可聞到淡雅清香，不濃烈、不張揚，卻帶來冬日特有的沉靜與溫暖。茶梅多為柔粉色系，姿態清新雅緻，與茶花最大的不同在於落花方式，茶花多整朵掉落，而茶梅則以片片花瓣輕落，當花季漸深，樹下鋪滿落瓣，形成自然而柔美的景象。

黃金楓與銀杏紛紛換上新裝。（花卉試驗中心提供）