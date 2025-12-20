陽明山靈骨塔電線走火 民代促汰換

台北市陽明山靈骨塔10月發生電線走火事件，國民黨議員汪志冰指出，火災雖即時撲滅，但敲響公安警鐘，電線老舊隱患如同不定時炸彈。她直言，靈骨塔存放著每個家庭的精神緬懷寄託，應全面檢視塔內電線及消防設備是否需汰換。北市殯葬處回應，3座公立靈骨塔每年都定期實施消防安檢，亦落實巡檢機制，如有損壞或異常皆會通報修繕。

汪志冰表示，有民眾向她陳情，10月24日陽明山靈骨塔發生電線走火事件，所幸即時發現沒有釀成重大災情，但仍希望北市府能全面檢查老舊電線。

廣告 廣告

她指出，北市目前有陽明山靈骨塔、富德靈骨塔及臻愛樓，合計約21萬個塔位；陽明山及富德靈骨分別使用了43年及37年，建物、設備皆陳舊，雖然陽明山靈骨塔電線走火即時撲滅，無波及任何骨灰罈，但已經是公安警訊。

汪志冰表示，民國87年時松山寺慘遭祝融，造成上千骨灰罈全毀，其中不乏許多名人的往生親友。由於骨灰都混在一起無法辨識，最後只能合成千人塚、立紀念碑、舉行超渡法會。她認為，應全面檢查公立靈骨塔的老舊電線、消防設備，委由專業技師安全評估，並著手規畫預算，將必要設備汰舊換新，切勿等到火災釀成無法挽回的悲劇才後悔莫及。

殯葬處說明，陽明山靈骨塔因連日大雨，造成雨水滲漏至3樓天花板燈具，進而引發火苗，值班人員發現後即撲滅火源，現場未有人員受傷，亦未影響任何先人骨灰櫃位安全。

殯葬處表示，雨水滲漏部分已日前已完成補強，損毀燈具也已更新，事發後也委託專業水電技師檢測評估，目前塔內各項設施一切正常，無公安疑慮；另3座市立靈骨塔每年均定期消防安檢，平時亦落實自主定期巡檢機制，如有發現損壞或異常，會即時通報修繕。

殯葬處指出，除日常維護與巡檢，亦持續改善整體設施，每年編列2000萬元，逐年汰換老舊骨灰櫃位，並加強防震設計及結構加固；另陽明山靈骨塔露台及屋簷下方，也辦理RC結構板底補強工程，富德靈骨塔也進行耐震補強工程。