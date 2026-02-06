陽明山、七星山可能下雪？ 氣象署示警：寒流明起威脅全台 濕冷再乾冷
未來1周天氣最需要注意就是接下來要影響台灣的寒流，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，預估這波寒流影響到下周一清晨，雖然下周一白天之後寒流就會逐漸減弱，各地仍持續偏冷，且緊接著下周三至下周四又會有另一波冷空氣影響，預計會達到東北季風或是大陸冷氣團強度，要特別留意未來這段時間都是比較嚴寒的。
今天是天氣轉變的過程，林伯東表示，鋒面系統目前正在台灣附近，預計今天一整天鋒面逐漸通過，台灣各地天氣目前已經開始下雨，今天各地都是逐漸轉雨的過程，會有很大的轉變。因為下雨的關係，以及冷空氣逐漸南下，各地都會逐漸轉涼。到了明天寒流南下，各地更會逐漸轉冷。
林伯東表示，台灣東邊海面上有明顯的鋒面前對流雲系，台灣西半部逐漸有對流雲系慢慢開始移入，今天各地慢慢開始轉雨，尤其北部、東半部地區降雨情形都會比較持續。
今天的天氣，林伯東表示，各地都會逐漸轉雨，尤其北部、東半部，降雨都會比較明顯，中南部地區也會有局部降雨。溫度方面，各地逐漸轉涼，北部23度降到16度，中南部、花東今晚開始也會有轉涼的感覺，金馬因為地理位置相對比較靠近冷空氣，今天就會開始轉冷，從18度慢慢降至10度低溫。
明天開始寒流南下，林伯東表示，這波冷空氣前面相對較濕，且持續至周日，所以各地降雨明顯，尤其北部、東半部地區都會降雨，山區也會有降雨情形。且開始轉冷，各地低溫慢慢降至16度左右，局部空曠地區、近山區的溫度更低，預估明晚甚至出現10度左右低溫。尤其北部、宜蘭低溫比較持續，中部、花東低溫也會比較局部，早晚偏冷。
林伯東表示，周日至下周一清晨持續受到寒流影響，降雨方面，相較周六有減少的情形，但是在北部、東半部、山區還是有一些零星或局部降雨，各地整天都是非常寒冷的情形，中部以北、金馬有持續10度左右低溫，南部、花東也會有局部清晨低溫。
陽明山國家公園園區海拔高度自200公尺至1120公尺，海拔1120公尺的七星山是大屯火山群的最高峰。這波寒流降雪情形方面，林伯東表示，明天至周日，北部1000公尺以上就有可能降雪或固態降水情形，中部地區、花蓮2500公尺以上山區可能有降雪情形，南部3000公尺以上可能有降雪情形。高山道路容易結冰，到山區賞雪要留意行車安全。
林伯東表示，下周一白天至下周二，寒流減弱，因為冷空氣有一些導流下來，各地早晚仍會比較冷，預估早晚各地低溫14至15度左右，所以早晚感受還是比較冷。各地天氣相對來講比較穩定，只有零星局部降雨。
不過，他說，下周三至下周四有另外一波冷空氣影響，預估強度在東北季風到大陸冷氣團之間，各地溫度較前一天降低，早晚各地13至16度左右，降雨也相對零星。
林伯東表示，周末至下周一清晨各地低溫持續，且範圍非常廣泛，要多留意身體健康。
白天各地暖和 西半部留意日夜溫差大
中央氣象署表示，今(5)日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨。氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。離島天氣：澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。此外，東南部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島則有長浪發生的機率，海邊活動請留意安全。氣象署指出，輕颱西望洋今日凌晨2時中心位於菲律賓東南方海面，未來偏西朝菲律賓南部移動，對台灣天氣無直接影響。更多新聞推薦 ● 參選新北市長發表首波政見 黃國昌提都更「三新箭」