陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
記者盧素梅／台北報導
最近接連幾個颱風環流，加上一波波東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，都大呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。
向天蝦又稱為豐年蝦或仙女蝦，正式名稱為鵠沼枝額蟲，是由石川千代松博士在1895年，以發現地神奈川縣鵠沼村來命名發表。向天蝦並不是蝦子，而是屬於鰓足類動物，是一種成體體長僅有1.2~2.5公分的水生動物。游泳時會背下腳上以仰泳的姿勢前進，邊游邊透過濾食的方式取食水中的藻類及菌類。在台灣本島只有陽明山國家公園裡的大屯山區的向天池才看得到。
向天池是一個季節性火山湖，平時是乾涸的窪地，向天蝦會利用耐旱耐寒的休眠卵度過漫長的乾涸期，直到梅雨或颱風過境時，豐沛的降雨填滿向天池，這些卵便趁著豐水期孵化，孵出來的小向天蝦會快速成長至可繁殖的體型，約十天後交配產下卵，並在池水乾涸時死亡。短暫的豐水期僅維持了二至三周，向天蝦再度回到休眠卵的形式，靜靜等待下一場大雨。
向天蝦的體型小、壽命短，面對這是牠們一生僅有一次的生存與繁殖機會，也讓人讚嘆萬物的奧妙，在這麼惡劣的生活環境中，竟也能孕育出如此可愛的生物。
近日上山的登山客發現，向天池裡有許多向天蝦的身上已經有黃色的「小蝦蛋」，即將開始為生命另一個輪迴做準備，加上向池水也開始消退，所以想「上山追蝦」的民眾要保握時間。
另外，也要提醒，如果到向天池觀看向天蝦，記得不要用容器或是手去抓，鵠沼枝額蟲其實膽小易受到驚嚇，還有，擅入指定以外之地區從事水域遊憩活動、捕捉動物之行為會因違反國家公園法而受罰。
